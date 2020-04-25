Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs insan hayatından 10 yıl çalıyor

İskoçya Ulusal Sağlık Servisi ile Glasgow ve Edinburgh Üniversiteleri'nden bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ortalama insan ömrünü yaklaşık 10 yıl azalttığını hesapladı.

Wellcome Open Research'te yayınlanan araştırmaya göre, uzmanlar, İtalya'daki Covid-19 hastalarının verilerini, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen ve insanların hastalık nedeniyle hayatlarının kaç yılını kaybettiklerini hesaplamak için kullanılan ölçekle karşılaştırdı.

Erkeklerde 13, kadınlarda 11 yıl azaltıyor

Uzmanlar, Covid-19'dan ölen erkeklerin yaşam sürelerinin ortalama 13 yıl, kadınların ise 11 yıl azaldığı sonucuna ulaştı.



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Araştırma ekibinden Glasgow Üniversitesi uzmanı Dawig McAllister, elde ettikleri sonuçlar ilgili olarak, "Medya, Koronavirüs'ün 'komorbid hastalığı olan insanlar' üzerindeki etkisine odaklanırken, uzun süreli hastalıkların sayısı ve türü ile ilgili değişiklikler, koronavirüs kaynaklı ölümlerin beklenilen yaşam süresini biraz azaltıyor" ifadelerini kullandı.