Yeni bir belirti daha ortaya çıktı: Koronavirüs parmakları

ABD'li doktorlar 'Koronavirüs parmakları' adını verdikleri yeni bir Covid-19 semptomu daha keşfetti.

Pensilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi duyulduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre; bilim insanları enfeksiyonun bu şekilde tezahürü hem akut solunum sıkıntısı sendromu olan ağır hastalarda hem de çocuklarda da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor. Aynı zamanda bu durum, testin negatif çıkabileceği hastalığın en erken evresinde bir belirti olarak ortaya çıkıyor.

Lautenbach, parmakların morarmasının kan damarlarının tıkanmasından ötürü olabileceğini düşünüyor.

Massachusetts Hastanesi Acil Servis Şefi Susan Wilcox ise, şiddetli grip veya viral pnömonisi olan hastalarda benzer semptomların görüldüğünü kaydetti.