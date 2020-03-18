Bilim insanları Koronavirüs'e karşı uyardı: Her 10 vakadan sadece 1'i tespit edilebiliyor

Dünya üzerinde 200 bin kişiye bulaşan Koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi. Bilim insanları, tespit edilen her 1 vakaya karşı en az 10 vakanın tespit edilemediğini kaydetti. Buna göre dünya çapında yaklaşık 2 milyondan fazla Koronavirüs vakası olması mümkün.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) kişiden kişiye farklı semptomlarla kendini gösterebiliyor. Virüs taşıyanların bir kısmı ise semptom göstermiyor.

NTV'den Mustafa Karakuş'un haberine göre Almanya'da Koronavirüs ile ilgili verileri yayınlayan Robert Koch Enstitüsü dün itibariyle Almanya'da 7 binden fazla vaka olduğunu ama gerçekte virüsün bulaştığı insan sayısının 35 bin ile 70 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.

Columbia Üniversitesi'nden Jeffrey Shaman ve ekibi Çin'deki Koronavirüs vakalarıyla ilgili bir simülasyon programı yürüttü. Bilim insanları Koronavirüs'ün Çin'de ilk ortaya çıkmaya başladığı ve hızla yayılmaya başladığı 10-23 Ocak tarihlerini mercek altına aldı. Bu tarihlerden sonra Çin hükümeti olağanüstü önlemler almaya ve bazı kentleri karantina altına almaya başladı.

Çin testleri yapmaya başladığı ilk günlerde, vakaların sadece yüzde 14'ünü tespit edebiliyordu, Koronavirüs'e yakalananların yüzde 86'sı ise testlerde negatif çıkıyordu. Bilim dergisi Science göre, Koronavirüs taşıyan her 8 kişiden sadece biri pozitif çıkıyordu. Diğer 7 kişinin ise testleri negatif çıkıyordu.

Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Elizabeth Halloran, Koronavirüs savaşta en önemli tedbirin mümkün olduğunca fazla "test" olduğunu söyledi. Halloran, "Bu testler, corona virüs taşıyan ancak test yapılmadığı için toplum içinde günlük hayatına devam eden ve virüs taşıyanları tespitte hayati önemde" dedi.

Jeffrey Sharman ve ekibinin araştırması, Çin'de seyahat özgürlüğünün kısıtlanmaya başlamasının ardından vaka sayısının düşmeye başladığını da gösteriyor. Sharman'a göre, alınan tedbirler sonrası tespit edilemeyen vaka sayısının yüzde 86'dan yüzde 40'lara düştü. Başka bir deyişle, vakaların yüzde 60'ı tespit edilmeye başlandı ve tespit edilemeyen her vakanın bulaştırma oranı hızla geriledi.

Ancak söz konusu testleri yapmak için yeterli sağlık görevlisi, test materyali, koruyucu elbise gerekiyor. Corona virüsle mücadelede en önemli adım, virüsün bulaşma hızını düşürmek. Bu sağlık sisteminin ağır vakalara daha fazla zaman ve tedavi sunması anlamına geliyor.

Bu durum Koronavirüs vakalarının kamusal alanda hızla yayılmasına neden oluyordu çünkü en az bir kişiye bulaştırıyordu. Corona virüsü (Covid-19) taşıyıcısı olmasına rağmen bazıları hafif öksürük ve nadiren hapşırıyordu.

Araştırmayla ilgili konuşan Jeffrey Shaman, "Çin'de Koronavirüs bulaştıran kişilerin büyük bir kısmı, semptom göstermeyen ya da hafif semptom gösterenlerden oluşuyordu. Böyle olmasının nedeni ise çok basit. Hastalığa yakalananlar evlerinde karantina altında kalırken, semptom göstermeyenler ve hafif nezle olanlar kamusal alanda dolaşıyordu. Günlük yaşamda birçok insanla iletişim halinde oldukları için virüs yayılıyordu. Virüsün önlenmeye başlanması ise kentlerin karantina altına alınması ve herkesin evlerinde kalması sonucu mümkün oldu" şeklinde konuştu.

Bilim insanı Shaman'a göre, tespit edilemeyen vaka sayıları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Shaman, "Bazı ülkelerde her tespit edilen vakaya karşı 10 tespit edilemeyen vaka olurken, bazı ülkelerde bu 5'e kadar düşebiliyor. Bundan dolayı ortaya tahmini farklı vakalar çıkabilir" dedi.