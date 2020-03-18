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Koronavirüs

Yolcu otobüsü şoförü seyir halindeyken rahatsızlandı; Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şoförden alınan kan örneği Ankara'ya gönderildi

18 Mart 2020 13:20

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y., Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi Koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiği belirtildi. (DHA)

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