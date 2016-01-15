Bildiriden imzasını çeken Kemal İnal: Kitabına destek olduğum meslektaşım "Topuğunuza sıkarız" dedi

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine karşın düzenlenen imza kampanyasından, yaşananların ardından imzasını çeken Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışan Doç Dr. Kemal İnal aynı üniversitede görev yapan bir öğretim görevlisi meslektaşının Facebook adresinde, “Topuğunuza sıkarız” diye mesaj yayınlandığını söyledi.

Bildiriye destek veren aynı fakülte akademisyen Betül Yarar ve kendisinin odalarının kapılarına “PKK’ya destek veren Kemal İnalı ve Betül Yarar’ı üniversitemizde istemiyoruz. Gazi İletişim Ülkücüleri” yazısının asıldığını hatırlatan Kemal İnal, “Ağlayacak durumdayım inanın. Bu notu asan kişiler benim öğrencilerim, ben bunların neleriyle ilgilendim. Örgütün hiçbir eylemini onaylayan biri değilim. Demokratik bir şekilde Kürt ve Türklerin bir arada, yan yana yaşamasını savunan biriyim” dedi.

"Her an gözaltı yapılabilir bana, haberiniz olsun"

Hürriyet'te yer alan habere göre, “Bu suça ortak olmayacağız” Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” üyesi bin 128 akademisyene yönelik savcılıklar harekete geçerken, bildiriye imza koyan akademisyenlerin görev yaptıkları okullarda baskıya maruz kaldıkları ortaya çıktı. Bildiriye imza atan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlilerden Kemal İnal ve Betül Yarar’ın okuldaki odalarının kapısına çarpı işareti konuldu. Öğretim üyelerinin kapısına, “PKK’ya destek veren Kemal İnalı ve Betül Yarar’ı üniversitemizde istemiyoruz. Gazi İletişim Ülkücüleri” yazısı asıldı.

İnal, arkadaşlarına gönderdiği mailde, “Gazi İletişim’deki fakültedeki odamın kapısına çarpı işareti atmışlar, hakaret ve küfürler yazmışlar. Bu sabah sivil polisler fakülteye gelip benim, Betül’ün odasını sormuşlar. Sendikayı haberdar ettim. Her an gözaltı yapılabilir bana. Haberiniz olsun” dedi.

"Bu notu asan kişiler benim öğrencilerim, ben bunların neleriyle ilgilendim"

İnal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ise kapısına çarpı işareti koyan ve not asan kişilerin öğrencileri olduğuna dikkat çekerek, “Ağlayacak durumdayım inanın. Bu notu asan kişiler benim öğrencilerim, ben bunların neleriyle ilgilendim. Örgütün hiçbir eylemini onaylayan biri değilim. Demokratik bir şekilde Kürt ve Türklerin bir arada, yan yana yaşamasını savunan biriyim” açıklamasını yaptı.

Aynı üniversitede görev yapan bir öğretim görevlisi meslektaşının Facebook adresinde, “Topuğunuza sıkarız” diye mesaj yayınlandığını da belirten İnal, “Eşim mesajı görmüş, şu anda evde ağlıyor. O meslektaşımın kitabına bölüm yazdım. Bu mesajı nasıl yazdığını anlamakta güçlük çekiyorum. Daha sonra mesajı da silmiş. Nasıl bir ülke haline geldik” dedi.

"Çarpı işareti atanlar hakkında hemen soruşturma başlatılmasını bekliyorum”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da bir çağrıda bulunan İnal, “Sayın Başbakan da bir öğretim görevlisi, üniversiteden gelen biri. Sayın Başbakana akademik özgürlüklerin, bilim yapma özgürlüğünü vurgu yapması çok önemli. Bu özgürlükleri korumasını bekliyoruz. Betül Hoca ile benim odama çarpı işareti atanlar hakkında hemen soruşturma başlatılmasını bekliyorum” görüşünü dile getirdi.