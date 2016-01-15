T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazi Üniversitesi’nde bildiriyi imzalayan akademisyenlerin kapıları işaretlendi!

Kapıya "Gazi İletişim Ülkücüleri" imzasıyla tehdit mesajı bırakıldı

15 Ocak 2016 14:02

Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde 'Barış için Akademisyenler'in yayınladığı bildirgede imzası bulunan iki akademisyenin kapısı işaretlendi ve tehdit mesajı bırakıldı.

Evrensel’in haberine göre Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışan Doç Dr. Kemal İnal ve Doç. Dr. Betül Yarar'ın kapısına “Gazi İletişim Ülkücüleri” imzasıyla bırakılan kağıtta,  “PKK'ya destek veren Betül Yarar'ı üniversitemizde istemiyoruz”, “PKK'ya destek veren Kemal İnal'ı üniversitemizde istemiyoruz” yazıları yazıldı.

Ayrıca sabah saatlerinde sivil polislerin İletişim Fakültesi'ne gelerek Yarar ve İnan'ın nerede olduğunu sorduğu öğrenildi. Özel güvenlik görevlilerinin okulda olmadıklarını söylemesi üzerine polisler okuldan ayrıldı.

Birgün’den Serbay Mansuroğlu’na konuşan Doç. Dr. Kemal İnal’ın açıklaması şöyle:

Maalesef hedef durumundayız. Sabah saatlerinde odamın kapısına çarpı işareti ve tehdit mesajı bırakıldığını öğrendim. Daha sonra polis gelip bizi sormuş. 4-5 gündür güvenlik kaygısı nedeniyle üniversiteye gidemiyorum. Rektör ve dekanla görüşüp son gelişmeleri de konuşamadık

ETİKETLER

gazi üniversitesibarış için akademisyenlerakademisyentehditbu suça ortak olmayacağızbetül yararkemal inal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24