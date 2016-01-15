Gazi Üniversitesi’nde bildiriyi imzalayan akademisyenlerin kapıları işaretlendi!

Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde 'Barış için Akademisyenler'in yayınladığı bildirgede imzası bulunan iki akademisyenin kapısı işaretlendi ve tehdit mesajı bırakıldı.

Evrensel’in haberine göre Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışan Doç Dr. Kemal İnal ve Doç. Dr. Betül Yarar'ın kapısına “Gazi İletişim Ülkücüleri” imzasıyla bırakılan kağıtta, “PKK'ya destek veren Betül Yarar'ı üniversitemizde istemiyoruz”, “PKK'ya destek veren Kemal İnal'ı üniversitemizde istemiyoruz” yazıları yazıldı.

Ayrıca sabah saatlerinde sivil polislerin İletişim Fakültesi'ne gelerek Yarar ve İnan'ın nerede olduğunu sorduğu öğrenildi. Özel güvenlik görevlilerinin okulda olmadıklarını söylemesi üzerine polisler okuldan ayrıldı.

Birgün’den Serbay Mansuroğlu’na konuşan Doç. Dr. Kemal İnal’ın açıklaması şöyle:

Maalesef hedef durumundayız. Sabah saatlerinde odamın kapısına çarpı işareti ve tehdit mesajı bırakıldığını öğrendim. Daha sonra polis gelip bizi sormuş. 4-5 gündür güvenlik kaygısı nedeniyle üniversiteye gidemiyorum. Rektör ve dekanla görüşüp son gelişmeleri de konuşamadık