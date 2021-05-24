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Bildirici, Mehmet Y. Yılmaz'ın Binali Yıldırım ve oğullarının servetini sorduğu için yargılandığını hatırlattı: O davayı açan savcıların vicdanları bugün sızlamış mıdır?

24 Mayıs 2021 11:05

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz'ın eski Ulaştırma Bakanı, TBMM Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın ve büyük bir gemi filosu bulunan çocuklarının servetinin kaynağını sorduğu yazılar nedeniyle yargılandığını hatırlatarak, "
O davayı açan savcıların vicdanları bugün bir nebze olsun sızlamış mıdır?" dedi. 
 
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak ortaya attığı, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiası tartışılmaya devam ederken, Faruk Bildirici, Mehmet Y. Yılmaz'ın Binali Yıldırım ve çocuklarının servetini sorduğu yazıları nedeniyle yargılandığı ve beraatle sonuçlanan davayı hatırlattı. 
 
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Bildirici, Twitter hesabından söz konusu davanın haberini paylaşarak, "Hatırlatalım, Mehmet Y. Yılmaz, Binali Yıldırım ve oğullarının servetini sorguladığı için yargılanmış ve beraat etmişti. O davayı açan savcıların vicdanları bugün bir nebze olsun sızlamış mıdır?" diye sordu. 
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