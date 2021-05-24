Bildirici, Mehmet Y. Yılmaz'ın Binali Yıldırım ve oğullarının servetini sorduğu için yargılandığını hatırlattı: O davayı açan savcıların vicdanları bugün sızlamış mıdır?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ilgili olarak ortaya attığı, "Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gitti" iddiası tartışılmaya devam ederken, Faruk Bildirici, Mehmet Y. Yılmaz'ın Binali Yıldırım ve çocuklarının servetini sorduğu yazıları nedeniyle yargılandığı ve beraatle sonuçlanan davayı hatırlattı.
Bildirici, Twitter hesabından söz konusu davanın haberini paylaşarak, "Hatırlatalım, Mehmet Y. Yılmaz, Binali Yıldırım ve oğullarının servetini sorguladığı için yargılanmış ve beraat etmişti. O davayı açan savcıların vicdanları bugün bir nebze olsun sızlamış mıdır?" diye sordu.