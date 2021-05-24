Bildirici, Mehmet Y. Yılmaz'ın Binali Yıldırım ve oğullarının servetini sorduğu için yargılandığını hatırlattı: O davayı açan savcıların vicdanları bugün sızlamış mıdır?

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mehmet Y. Yılmaz'ın "Binali Bey, sırrını ver, oyumu al!", "Binali Bey’e “özgül ağırlığına uygun” görev önerim", “Haydi Binali Bey, Ak Gençlik de bekliyor!” ve “Bence de Erdoğan, Binali Bey’i kıskanır” başlıklarıyla T24'te yayımlanan yazılarının "basın yoluyla hakaret suçu" kabul edilerek 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edilmişti.

Mehmet Y. Yılmaz, 14 Ocak 2020'de görülen davanın ilk duruşmasında "Dava konusu yazı hakaret kastıyla yazılmış bir yazı değil. Binali bey defalarca milletvekilliği yaptı, belediye başkanlığına aday oldu, bakanlık, Meclis Başkanlığı yaptı. Serveti konusu gündeme geldiğinde şeffaf olduğunu, hesap verebileceğini söyledi. Gazeteci bunu sorar, ben de bir gazetecinin yapması gerekeni yaptım. Yazı yazdığım için burada olmamalıydım" savunmasını yapmıştı.

Mehmet Y. Yılmaz, davadan beraat etmişti. Binali Yıldırım da, Mehmet Y. Yılmaz hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmişti.



Tıklayın: Mehmet Y. Yılmaz, Binali Yıldırım ve çocuklarının servetinin kaynağını sorduğu için hâkim karşısında: Burada olmamalıydım

Sedat Peker ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

"Kokain, önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. En son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergâh çalışması. ABD’de uyuşturucuyla mücadele çok güçlü ve baskın karakter. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Kolombiya’dan oradan geçirmek çok kolay,yeni adres. Venezuela’da sıfır kontrol. Buraya döneceğiz bir de bize gelen kokainler diyorsunuz ya. Avrupa’da kokainin fiyatı çok ucuz, 45 bin eurolarda kilosu. Türkiye’de çok pahalı, esas pahalı olan yer Orta Doğu.

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası."

TIKLAYIN - Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkam Yıldırım'a ağır suçlamalar: Uyuşturucu ticareti, KKTC cinayetleri, Mumcu ve Adalı suikastleri!