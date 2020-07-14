Mehmet Y. Yılmaz’ın, Binali Yıldırım ve çocuklarının servetini sorguladığı yazıları için beraat kararı

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T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, eski Ulaştırma Bakanı, TBMM Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın ve büyük bir gemi filosu bulunan çocuklarının servetinin kaynağını sorduğu yazılar nedeniyle hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan kamu davasında beraat etti. Binali Yıldırım da, Mehmet Y. Yılmaz hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Binali Yıldırım'ın, yazdığı yazıları gerekçe göstererek 2019 yılında "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraat etti.

Duruşmada, Binali Yıldırım, avukatı aracılığı ile haziran ayında şikâyetinden vazgeçtiğini ve Yılmaz hakkında İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı tazminat davasından feragat ettiğini bildirdi.

Duruşmada söz alan T24 ve Mehmet Y. Yılmaz'ın avukatlarından Taylan Tanay, Binali Yıldırım'ın yıllar içinde genel müdürlükten milletvekilliği, TBMM Başkanlığı ve bakanlığa kadar uzanan çeşitli kademelerde kamu görevi yaptığını, Mehmet Y. Yılmaz'ın da "gazeteci" olarak kamu görevleri nedeniyle mal varlığı ile ilgili sorular yöneltmesinin doğal olduğunu söyledi. Mal varlığı sorgulamasının ilk kez Mehmet Y. Yılmaz tarafından yapılmadığını, durumun daha önce de çok sayıda yazıya konu olduğunu hatırlatan Tanay, müvekkilinin Anayasa'nın güvence altına aldığı "ifade özgürlüğü" ve "gazetecilik faaliyeti" kapsamında sorular yönelttiğini vurguladı. Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aynı doğrultudaki içtihatlarına da dikkat çeken Taylan Tanay, Binali Yıldırım'ın şikâyetinden vazgeçtiğini de hatırlatarak Mehmet Y. Yılmaz hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, Yılmaz'ın yazısında "Kamu görevlisine hakaret" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi. Karar, bir hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) nezdinde itiraza konu edilmezse kesinleşecek.



Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mehmet Y. Yılmaz'ın "Binali Bey, sırrını ver, oyumu al!", "Binali Bey’e “özgül ağırlığına uygun” görev önerim", “Haydi Binali Bey, Ak Gençlik de bekliyor!” ve “Bence de Erdoğan, Binali Bey’i kıskanır” başlıklarıyla T24'te yayımlanan yazılarının "basın yoluyla hakaret suçu" kabul edilerek 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edilmişti.

Mehmet Y. Yılmaz, 14 Ocak 2020'de görülen davanın ilk duruşmasında "Dava konusu yazı hakaret kastıyla yazılmış bir yazı değil. Binali bey defalarca milletvekilliği yaptı, belediye başkanlığına aday oldu, bakanlık, Meclis Başkanlığı yaptı. Serveti konusu gündeme geldiğinde şeffaf olduğunu, hesap verebileceğini söyledi. Gazeteci bunu sorar, ben de bir gazetecinin yapması gerekeni yaptım. Yazı yazdığım için burada olmamalıydım" savunmasını yapmıştı.



Tıklayın: Mehmet Y. Yılmaz, Binali Yıldırım ve çocuklarının servetinin kaynağını sorduğu için hâkim karşısında: Burada olmamalıydım



