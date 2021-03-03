Bildirici’den Özkök’e:  Hayvan hakları yasasını AKP hâlâ TBMM'ye göndermedi, yoksa Özkök de "AKP yaptı" diye yazamayanlardan mı?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün yazısındaki hayvan hakları bölümünü eleştirdi. Bildirici, "Hayvan hakları yasasını AKP hâlâ TBMM'ye göndermedi, yoksa Özkök de 'AKP yaptı' diye yazamayanlardan mı?" diyerek Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'la aralarındaki polemiğe de göndermede bulundu.

Bildirici Twitter hesabından, "Ertuğrul Özkök hayvan hakları yasasını 'TBMM’nin hâlâ beklettiğini' yazmış. Bu yanlış, AKP hâlâ TBMM'ye göndermedi! 'Gönderiyoruz' demeçleri boş çıktı. Bu demeçlerle medyanın manipüle edildiği yazmıştım. Yoksa Özkök de 'AKP yaptı' diye yazamayanlardan mı?" paylaşımını yaptı.

Özkök bugünkü yazısında, "Bu arada Hayvan Hakları yasasını hâlâ bekleten TBMM’ye de bu diziden bir mesajım var: ‘Don’t F..k with cats…’ Kedilere bulaşmayın... Ve kanunu çıkarmakta gecikmeyin... Yanarsınız..." ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı yazısında AKP’nin adının gizlediğini belirtti. Bildirici, yazının sosyal medya paylaşımında da AKP ve Erdoğan'ın görüntüsünün yer almadığının altını çizerek, "Ahmet Hakan 'Parti kongrelerinde çekilen halaylar' yazısında AKP’nin adını gizledi, yazmaya çekindi" düşüncesini dile getirdi. Hakan, “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı yazısını eleştiren Bildirici'ye verdiği yanıtta, “Siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor" demiş ve Bildirici “etikçi başı” olarak nitelemişti.

TIKLAYIN | Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye: Etikçi başı, siyasal cepheleşmenin kamplarından birini üstüme saldırtıyor

https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-dan-faruk-bildirici-ye-etikci-basi-siyasal-cephelesmenin-kamplarindan-birini-ustume-saldirtiyor,936001

TIKLAYIN | Medya Ombudsmanı Bildirici: Ahmet Hakan “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” yazısında AKP’nin adını gizledi, yazmaya çekindi

TIKLAYIN | Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den kendisine 'etikçi başı' diyen Ahmet Hakan'a: Açığını aramıyorum, açıktasın!