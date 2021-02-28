Medya Ombudsmanı Bildirici: Ahmet Hakan “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” yazısında AKP’nin adını gizledi, yazmaya çekindi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın dünkü “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı yazısında AKP’nin adının gizlediğini belirtti. Bildirici, yazının sosyal medya paylaşımında da AKP ve Erdoğan'ın görüntüsünün yer almadığının altını çizerek, "Ahmet Hakan 'Parti kongrelerinde çekilen halaylar' yazısında AKP’nin adını gizledi, yazmaya çekindi" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Ahmet Hakan, dün Hürriyet’teki köşesinde bir yazı yazdı, başlığı 'Parti kongrelerinde çekilen halaylar' idi. Gazeteleri, televizyonları, internet sitelerini düzenli takip ediyorum ama bugüne değin AKP dışında halay çekilen parti kongresi görmedim." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

"Acaba başka partilerin kongrelerinde de halay çekildi de ben mi görmedim diye yazısını okudum. Hayır, parti ismi vermiyordu. 'Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor' diye başlayıp AKP kongrelerinde salonların tıklım tıklım dolu olmasının, AKP kongrelerinde halay çekilen görüntülerin olumsuz sonuçlarını sıralıyordu. Ama o da ne? Tek bir kere bile 'AK PARTİ' demiyordu! AKP kongrelerinde pandemi önlemlerinin hiçe sayılmasını eleştiriyormuş gibi satırlar karalayıp, bunların sorumlusunun AKP olduğunu gizliyordu. Yazdığı yanlışın öznesine laf edemiyor, ediyormuş gibi yapıyordu.

Ahmet Hakan’ın tıka basa dolu salonlarda kongre yapan partinin AKP olduğunu ve bu kongrelerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gözetiminde yapıldığını, kongrelerinde halay çekilen partinin de AKP olduğunu gizleme çabası sadece kendi yazıları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sınırlı değil. kongrelerindeki halay görüntülerini ve AKP’nin kongrelerinin pandemiye rağmen kalabalık salonlarda yapıldığını Genel Yayın Yönetmeni olduğu Hürriyet’te de gizledi; bu konudaki haberleri gazete yayımlamadı. Eğer bir gazeteci, köşesinde bir parti kongresini eleştiriyorsa o partinin adını yazmaya korkmaz, sakınmaz. Ahmet Hakan da bir gazeteci olarak madem bu kongrelerde AKP’nin yanlış yaptığını düşünüyor, yazısına “AK Parti kongresinde çekilen halaylar” başlığını atmaktan imtina etmemeliydi.

Eğer bir genel yayın yönetmeni, AKP kongrelerinde korona önlemlerine dikkat edilmediği haberleri geliyorsa, bunlar da görüntüler ve fotoğraflarla kanıtlanıyorsa onları yayımlayarak toplumu ve parti yöneticilerini uyarır. Ahmet Hakan da madem bu kongrelerde pandemi önlemlerine uyulmadığını köşesinde yazıyor; o zaman genel yayın yönetmeni olduğu gazetede yayımlanan haberlerde de bu bilgilere yer vermeliydi. Bu ne biçim bir gazetecilikse, bilgi vermek yerine bilgi karartılıyor; toplum sağlığı hiçe sayılıyor."