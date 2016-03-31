Bild yazarından Erdoğan'a: Almanya Türkiye değil, basının çenesini kapatamazsınız

Alman Devlet Kanalı NDR’nin mizah programı “extra 3-satire” adlı programda Erdoğan şarkısı ve bir de klip hazırlanmıştı. "Erdowie, erdowi, erdogan" başlıklı şarkıda, Erdoğan’ın basın özgürlüğü, insan hakları özgürlüğü konusundaki politikaları ile dalga geçiliyordu. Dışişleri Bakanlığı, klip nedeniyle Büyükelçi Martin Erdmann’ı çağırarak Türkiye’nin klip nedeniyle duyduğu rahatsızlığı iletti ve nota verdi. Associated Press’e konuşan bir Dışişleri yetkilisine göre, Türk tarafı şarkının videosunun kanalın sitesinden kaldırılmasını istedi. Ankara'nın Alman televizyonunu sansürleme girişimi, ülke basınında da büyük tepki çekti. Bild yazarı Franz Josef Wagner, Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta "Almanya Türkiye değil. Almanya'da basının çenesini kapatamazsınız. Bizim gazetecilerimiz, kapı çaldığında tutuklanmayacaklarını biliyor. Bu mizahın canınızı niye yaktığını biliyorum. Çünkü bu mizahta, pek çok gerçek bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Die Welt gazetesinden Sascha Lehnartz, "Erdoğan'ın basın bürosu, Osmanlı karşıtı mizah yayınlarını tespit etmek için bölgesel Alman televizyonlarını tarıyor. Boğaz'ın aşırı hassas otokratı, aşırı tepkisiyle en büyük zaafiyetini sergiledi. Avrupa değerlerinden aslında ne kadar uzak olduğunu ortaya koydu. Erdoğan için basın özgürlüğü, cumhurbaşkanına hakaret etme imkanından ibaret. Onun hakkında söylenebilecek en dostane şey, mizah duygusundan tamamen yoksun olduğu" diye yazdı.

Extra 3'te ayın elemanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tiye alan şarkısıyla Ankara'nın tepkisini çeken Alman mizah programı Extra 3'ün, 17 Mart'ta yayımladığı "Erdowie, Erdowo, Erdogan" adlı şarkısı, YouTube'da tıklanma rekorları kırıyor. Şarkının orjinali yaklaşık 3 milyon kez izlenirken, Türkçe ve İngilizce altyazılı versiyonları da yüzbinlerce kez görüntülendi. Bunun üzerine Extra 3, Twitter hesabından "Kimse onu geçemedi" mesajıyla 'Ayın elemanı: Recep Tayyip Erdoğan' yazılı plaket görüntüsü paylaşarak duyduğu minneti ifade etti.

Programın yayımlandığı Alman kamu televizyonu NDR'nin haber bültenine katılan Extra 3'ün yönetmeni Andreas Lange de Erdoğan şarkısının başarısından memnun olduklarını söyledi. Güldürürken düşündürdüklerinin altını çizen Lange, "Şarkı komik ve eğlendirici, ama tabii temel içeriği gazetecilik" diye konuştu.

"Mizah serbest"

NDR yöneticisi Andreas Cicowicz ise kendilerine bir şikayet iletilmediğini açıkladı. Tagesspiegel'e konuşan Cichowicz, "Türk hükümetinin Extra 3 yüzünden diplomatik girişimde bulunması, bizim basın ve ifade özgürlüğü anlayışımızla uyuşmuyor. Bereket versin ki Almanya'da siyasi mizah serbest" dedi. 2014'te de Erdoğan'ı şeytan olarak canlandırdığı bir video yayımlayan Extra 3, yeni şarkının Türkçe altyazılı versiyonunu şu sözlerle paylaştı: "İş basın özgürlüğüne ve insan haklarına gelince Türkiye Cumhurbaşkanı oldukça yaratıcı davranışlar sergiliyor. Yani diplomatik bir tabsirle söylemek gerekirse. Ama bu işler bizde farklı yürüyor."

Kriz yaratan şarkının sözlerinin bir kısmı ise şöyle: "İsraf içinde yaşar kendisi, Boğaziçi'nin efendisi / Gazeteci birşey yazar, ertesi gün hapsi boylar / Kadınlara eşit hak, onlara da var dayak / Seçim sonuçları kötüyse, düzeltene dek çalkalar / IŞİD'deki din kardeşlerinden çok Kürtleri bombalamayı sever / Ver ona paranı, kursun sana bir mülteci çadırı / Ülkesi AB'ye girmeye hazır, vız gelir ona demokrasi"

"Muhalefet tepkili"

Alman Dışişleri Bakanlığı, Alman televizyonunda Erdoğan'ı taşlayan klip yayımlanması nedeniyle Dışişleri'ne çağrılan Büyükelçi Martin Erdmann'ın "basın ve düşünce özgürlüğü" vurguus yaptığını açıkladı.

Müsteşar Yardımcııs Murat Esenli ile görüşen Erdmann'ın, "açık bir şekilde hukuk devleti, yargının bağımsızlığı ve temel özgürlüklerin korunması gerektiğini söylediği" belirtildi. Erdmann'ın bakanlığa iki kez çağrıldığı, ilk görüşmesinde "Almanya'da siyasi hicvin basın ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu, Alman hükümetinin bu konuda hareket etmesini gerektiren bir ihtiyaç ya da bir imkan bulunmadığını" ifade ettiği belirtildi.