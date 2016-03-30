Almanya Büyükelçisi'nden 'Erdoğan şarkısı' savunması: Basın özgürlüğü bizde anayasal haktır

Alman Devlet Kanalı NDR’nin mizah programı “extra 3-satire” adlı programda Erdoğan şarkısı ve bir de klip hazırlanmıştı. "Erdowie, erdowi, erdogan" başlıklı şarkıda, Erdoğan’ın basın özgürlüğü, insan hakları özgürlüğü konusundaki politikaları ile dalga geçiliyordu. Dışişleri Bakanlığı, klip nedeniyle Büyükelçi Martin Erdmann’ı çağırarak Türkiye’nin klip nedeniyle duyduğu rahatsızlığı iletti ve nota verdi. Bakanlıkta bir saat boyunca şikayetleri dinleyen Erdmann, anayasayı göstererek “Kültür, sanat ve basın özgürlüğü Almanya’da anayasal haktır” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; gazeteciler Can Dündar ile Erdem Gül'ün duruşmasına katılan konsoloslardan biri olan Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, geçen salı günü Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Gündemde, Alman kamu televizyonununda yayınlanan “extra 3” adlı mizah programı vardı. Türk yetkililer, programın 17 Mart’taki yayınında Erdoğan’ı hicveden bir şarkıya yer verilmesine tepki gösterdi. Hatta Associated Press’e konuşan bir Dışişleri yetkilisine göre, Türk tarafı şarkının videosunun kanalın sitesinden kaldırılmasını istedi. Büyükelçi de uzun bir savunma yapmak zorunda kaldı. Büyükelçi Erdmann, Dışişleri’ne giderken yanına Alman anayasasını ve Türkçe tercümesini de aldı. Bakanlıkta bir saat boyunca şikayetleri dinleyen Erdmann, anayasayı göstererek “Kültür, sanat ve basın özgürlüğü Almanya’da anayasal haktır” diye açıkladı.

Mizahi bir şarkının diplomatik krize yol açmasına “Erdoğan ipin ucunu kaçırmışa benziyor” tepkisini veren Alman Gazeteciler Federasyonu Başkanı Frank Überall, cumhurbaşkanının öfkesinin “gülünebilir” olduğunu, ancak “Türkiye’deki muhalif gazetecilerin çektiği zulmün acı bir gerçek olduğunu” vurguladı.

Elçi etkileyemez

Alman haber dergisi Spiegel’in geçen günlerde çalışma izni uzatılmayarak ‘de facto’ sınırdışı edilen İstanbul muhabiri Hasnain Kazım, “Erdoğan’ı eleştiren şarkıyı komik bulabilir veya bulmayabilirsiniz. Türkiye’de ise bu bir devlet meselesi” dedi. Kazım, Alman büyükelçinin Dışişleri’ne çağrılmasıyla ilgili olarak da “Bu durum Türkiye’deki basın özgürlüğü anlayışına dair bir şeyler söylüyor: Hükümet, Alman elçinin bir TV kanalının programlarını etkileyebileceğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Alışverişteyim

Spiegel’e konuşan Batılı bir kadın diplomat ise “Bu gerçekten inanılmaz. Artık temsilcilikten dışarı çıkmak için Cumhurbaşkanı Ekselansları’ndan izin almamız gerekiyor” dedikten sonra, gün içinde alışverişe çıkarak ve iki daveti kabul ederek bu kuralı çoktan deldiğini ifade etti.