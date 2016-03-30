Almanya: Basın özgürlüğü müzakere edilemez



Almanya’da kamu yayıncılık kuruluşu NDR’in Extra3 programında yayınladığı Erdoğan videosuna Ankara’nın gösterdiği tepki, Alman kamuoyuyla federal hükümeti karşı karşıya getirdi. Alman kamuoyunda, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Dışişleri’ne çağrılması karşısında sessiz kalmakla eleştirilen hükümetten açıklama geldi.

Federal hükümet sözcü vekili Christiane Wirtz, Türk tarafının eleştirdiği video gibi yayınların Alman hükümeti açısından Alman medyasının doğal bir parçası olduğunu belirterek, yayınların basın ve düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Büyükelçi Martin Erdmann’ın Ankara’daki görüşmelerinde, Alman hükümetinin basın ve düşünce özgürlüğünü yüce bir değer olarak gördüğünü, buna hicvin de dahil olduğunu belirterek, ‘Alman hükümetinin harekete geçmesi için ne bir gereklilik, ne de imkan vardır. Basın özgürlüğü müzakere edilemez“ mesajını net bir şekilde verdiğini kaydetti.

“Erdoğan kendi kalesine gol attı“

Alman kamuoyunda Büyükelçi’nin Dışişleri’ne çağrılması ve hükümetin sessiz kalmasıyla ilgili tartışmalar da sürüyor.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) dış politika uzmanlarından Niels Annen, Erdoğan’ın videoya gösterdiği tepkinin ‘tamamen uygunsuz' olduğunu söyleyerek, Alman Büyükelçinin bu nedenle Dışişleri’ne çağrılmasını ‘son derece alışılmadık bir karar‘ diye nitelendirdi. Annen, Erdoğan ve Türk hükümetinin bu girişimlerini‚ ‘klasik bir kendi kalesine gol atma durumu‘ olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı’nın onur ve itibarını korumak yerine tam tersinin yapılmış olduğunu kaydeden SPD’li politikacı, “Bunun, Türkiye’nin itibarına pek faydası olduğunu düşünmüyorum“ diye konuştu.

“Diplomatik teammüllere uymuyor“

Başbakan Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik partisinin dış politika uzmanı Norbert Röttgen de hükümete yönelik eleştirileri geri çevirdi. Röttgen, Alman hükümetinin Almanya’da temel hakların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde geçerli olduğunu ‘kendi kanalları ve yolları üzerinden‘ ifade ettiğine dair şüphesi bulunmadığını söyledi. Röttgen, Türkiye’nin tutumunun diplomatik teammüllere uymadığını, ancak bunun Türkiye ile işbirliğine karşı bir tez olarak görülemeyeceğini kaydetti.

Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen, Erdoğan yönetiminde Türkiye’de yaşanan güncel gelişmelerin, yargı ve düşünce özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin sistematik bir şekilde kısıtlanmasının, hiçbir şekilde AB'ye giden bir yol olmadığını söyledi.

Alman Büyükelçi Erdmann’ın Can Dündar ve Erdem Gül davasını izlemeye gitmesinden büyük memnuniyet duyduğunu da belirten Röttgen, yargı süreçlerinin kamuya açık olmasının hukuk devletinin temellerinden biri olduğunu vurguladı.

Ankara'yı kızdıran video

Extra3 programında 17 Mart'ta yer verilen iki dakikalık videoda, 80’li yılların ünlü Alman şarkıcısı Nena’nın dünyaca tanınan ‘Irgendwie, irgendwo, irgendwann‘ adlı şarkısı ‘Erdowie, Erdowo, Erdogan‘ adıyla ve metni değiştirilerek yayınlanmış, Erdoğan’ın politikalarını hicveden şarkıya, Türk polisinin gazlı müdahaleleri, tutuklanan gazeteciler, polisin şiddet uyguladığı kadın göstericiler gibi görüntüler eşlik etmişti. Videonun sonunda ise Erdoğan’ın attan düşerkenki bir görüntüsü eşliğinde “Ve Erdoğan atını gün batımına doğru sürer“ ifadesi yer almıştı. Extra3, Ankara’dan gelen tepkilerin ardından videoyu Türkçe altyazılı olarak da paylaştı.