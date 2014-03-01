T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilal Erdoğan'ın talip olduğu iddia edilen adaların tek alıcısı Katarlı

Bilal Erdoğan'ın satın almak istediği iddia edilen Çanakkale yakınlarında ki 3 adanın sahibi kendileri ile sadece Katarlı bir yatırımcının temasa geçtiğini söyledi

01 Mart 2014 14:52

İnternette yayınlanan ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile arkadaşı Murat Yelkenciler arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarındaki Çanakkale yakınındaki 3 adanın sahibi olan Sunset’in sahibi Barış Tansever ve Aral ailesi adalar için geçen yaz sadece Katarlı bir talip çıktığını söyledi.

Demet Cengiz’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, ‘’17 Aralık’’ yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından internette  yayınlanan, Bilal Erdoğan ve arkadaşı Ahmet Murat Yelkenciler arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarında, Çanakkale yakınlarında bulunan 3 adanın satın alınmasından bahsediliyor. Yelkenciler’in olduğu ileri sürülen kayıtta adanın sahibiyle ilgili “Damadı varmış adamın da... Şu Sunset’in sahibiymiş zaten Etiler’deki herif... Sunset restoran var ya; onun sahibiymiş adam. Rüzgar ölçümlerini yaptırmışlar. En büyük rüzgar gülünü koymaya müsaitmiş” dediği duyuluyor.

Gökçeada ile Bozcaada arasındaki 3 adadan en büyüğü 800 dönümlük Tavşan adası ve bu adanın yarısı Sunset’in patronu Barış Tansever’e ait. Kalan diğer yarısı ise Tansever’in kayınpederine (Aral Ailesi) dededen miras kalmış. Diğer iki küçük adanın ise tamamı Aral ailesinin. Uzun süre 20 milyon Euro’dan satışta bekleyen adanın fiyatı, geçen yıl 20 milyon dolara indirilmişti.

Geçen yaz, bir emlakçının ‘Katarlı yatırımcılar ilgileniyor’ diye Aral ve Tansever aileleriyle irtibata geçtiği öğrenildi. Ancak adaya talip olanlar arasında Bilal Erdoğan ve Yasin El Kadı’nın bulunduğuna dair hiçbir bilgi mal sahiplerine iletilmemiş. Ses kayıtlarına göre, Bilal Erdoğan’ın ve Yasin El Kadı’nın gizli ortağı olduğu söylenen Bosphorus360 şirketi üzerinden adaları almak için görüşmeler yapıldı. Sunset’in patronu Barış Tansever, “Bilal Erdoğan veya Yasin El Kadı ile hiçbir temasım olmadı. Geçen yaz, bir emlakçı Katarlı bir grup adayla ilgileniyor diye bizimle temas kurdu” dedi.

 

Türkiye’nin en rüzgârlı adası

 

SUNSET’in sahibi Barış Tansever’in yıllardır adada rüzgar ölçümleri yaptırdığı ve lisans için başvurduğu biliniyor. Tansever şöyle konuştu: “Bu adalar 60 yıldır ailemize ait. Doğru fiyatı bulduğu taktirde satmayı düşünüyoruz. 20 milyon dolar burası için az. Burası Türkiye’nin en rüzgarlı adası. EPDK’ya 270 MW rüzgar santralı kurmak için başvurduk ama lisans alamadık.”

 

Dalgıçların favorisi

 

Bozcaada merkezinin bir mil kuzeyinde bulunan Tavşan Adası’nda 1300’lü yıllara ait yaşam kalıntıları bulunuyor. Sayısız batık ve zengin canlı yapısının yanı sıra temiz deniziyle dalış tutkunlarının en favori yerlerinden biri. Dalgıçlar kısa süreli turlar düzenleyerek, adanın çeşitli kıyılarında dalıyorlar. Halk arasında Merkep ve Mavriya Adası olarak da biliniyor. Daha önce hayvancılık yapılan adanın Kuzey ve Güney kıyılarında iki iskele bulunuyor. Adada bir deniz feneri de var.

 

‘Rüzgâr’ı restoran mönüsüne koyma planı

 

İstanbul’da en çok beğenilen lüks restoranlar arasında bulunan Sunset, 2010 yılında mönüsüne “rüzgar enerjisi” koymaya niyetlenmişti. Sunset’in sahibi Barış Tansever, 1 Mayıs’tan itibaren elektriği Polat Enerji’den almaya başladıklarını belirterek, “Polat Enerji, rüzgardan elektrik üretiyor. Biz de Sunset olarak ‘temiz enerji’ kullanmayı uygun gördük. Müşterimizin karşısına da böyle çıkacağız. ABD’de Starbucks’ın yaptığı gibi biz de mönümüze, ‘Restoranımızda rüzgar enerjisi, yani temiz enerji kullanılıyor’ ibaresini koyacağız” demişti. Tansever yenilenebilir enerjiye ilk dikkat çekenlerden. Sık sık Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisine odaklanması gerektiğini söylüyordu.

ETİKETLER

Bilal ErdoğanBarış tanseversunsetbilal erdoğanyolsuzluktapeadaçanakkale

İlgili Haberler

İşte Başbakan ve oğluna ait olduğu ileri sürülen ses kaydının tam metni

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Başbakan'ın yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'ta oğluyla yaptığı öne sürülen ses kaydını dinletti

Faik Işık, fikrini değiştirdi, Bilal Erdoğan'dan para aldığını reddetti

Başbakan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında ismi geçen Faik Işık, dün Bilal Erdoğan'dan 1 milyon lira aldığını doğrularken ikinci konuşmada bunu reddetti

ABD'li uzman: Ses kayıtları orijinal, cihaz Bilal'in telefonunda

Başbakan Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları hakkında Miami Herald gazetesine konuşan ABD'li Adli Bilişim Uzmanı Marpet, montaj bulgusuna rastlamadığını ileri sürdü.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24