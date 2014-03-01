Bilal Erdoğan'ın talip olduğu iddia edilen adaların tek alıcısı Katarlı

İnternette yayınlanan ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile arkadaşı Murat Yelkenciler arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarındaki Çanakkale yakınındaki 3 adanın sahibi olan Sunset’in sahibi Barış Tansever ve Aral ailesi adalar için geçen yaz sadece Katarlı bir talip çıktığını söyledi.

Demet Cengiz’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, ‘’17 Aralık’’ yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından internette yayınlanan, Bilal Erdoğan ve arkadaşı Ahmet Murat Yelkenciler arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarında, Çanakkale yakınlarında bulunan 3 adanın satın alınmasından bahsediliyor. Yelkenciler’in olduğu ileri sürülen kayıtta adanın sahibiyle ilgili “Damadı varmış adamın da... Şu Sunset’in sahibiymiş zaten Etiler’deki herif... Sunset restoran var ya; onun sahibiymiş adam. Rüzgar ölçümlerini yaptırmışlar. En büyük rüzgar gülünü koymaya müsaitmiş” dediği duyuluyor.

Gökçeada ile Bozcaada arasındaki 3 adadan en büyüğü 800 dönümlük Tavşan adası ve bu adanın yarısı Sunset’in patronu Barış Tansever’e ait. Kalan diğer yarısı ise Tansever’in kayınpederine (Aral Ailesi) dededen miras kalmış. Diğer iki küçük adanın ise tamamı Aral ailesinin. Uzun süre 20 milyon Euro’dan satışta bekleyen adanın fiyatı, geçen yıl 20 milyon dolara indirilmişti.

Geçen yaz, bir emlakçının ‘Katarlı yatırımcılar ilgileniyor’ diye Aral ve Tansever aileleriyle irtibata geçtiği öğrenildi. Ancak adaya talip olanlar arasında Bilal Erdoğan ve Yasin El Kadı’nın bulunduğuna dair hiçbir bilgi mal sahiplerine iletilmemiş. Ses kayıtlarına göre, Bilal Erdoğan’ın ve Yasin El Kadı’nın gizli ortağı olduğu söylenen Bosphorus360 şirketi üzerinden adaları almak için görüşmeler yapıldı. Sunset’in patronu Barış Tansever, “Bilal Erdoğan veya Yasin El Kadı ile hiçbir temasım olmadı. Geçen yaz, bir emlakçı Katarlı bir grup adayla ilgileniyor diye bizimle temas kurdu” dedi.

Türkiye’nin en rüzgârlı adası

SUNSET’in sahibi Barış Tansever’in yıllardır adada rüzgar ölçümleri yaptırdığı ve lisans için başvurduğu biliniyor. Tansever şöyle konuştu: “Bu adalar 60 yıldır ailemize ait. Doğru fiyatı bulduğu taktirde satmayı düşünüyoruz. 20 milyon dolar burası için az. Burası Türkiye’nin en rüzgarlı adası. EPDK’ya 270 MW rüzgar santralı kurmak için başvurduk ama lisans alamadık.”

Dalgıçların favorisi

Bozcaada merkezinin bir mil kuzeyinde bulunan Tavşan Adası’nda 1300’lü yıllara ait yaşam kalıntıları bulunuyor. Sayısız batık ve zengin canlı yapısının yanı sıra temiz deniziyle dalış tutkunlarının en favori yerlerinden biri. Dalgıçlar kısa süreli turlar düzenleyerek, adanın çeşitli kıyılarında dalıyorlar. Halk arasında Merkep ve Mavriya Adası olarak da biliniyor. Daha önce hayvancılık yapılan adanın Kuzey ve Güney kıyılarında iki iskele bulunuyor. Adada bir deniz feneri de var.

‘Rüzgâr’ı restoran mönüsüne koyma planı

İstanbul’da en çok beğenilen lüks restoranlar arasında bulunan Sunset, 2010 yılında mönüsüne “rüzgar enerjisi” koymaya niyetlenmişti. Sunset’in sahibi Barış Tansever, 1 Mayıs’tan itibaren elektriği Polat Enerji’den almaya başladıklarını belirterek, “Polat Enerji, rüzgardan elektrik üretiyor. Biz de Sunset olarak ‘temiz enerji’ kullanmayı uygun gördük. Müşterimizin karşısına da böyle çıkacağız. ABD’de Starbucks’ın yaptığı gibi biz de mönümüze, ‘Restoranımızda rüzgar enerjisi, yani temiz enerji kullanılıyor’ ibaresini koyacağız” demişti. Tansever yenilenebilir enerjiye ilk dikkat çekenlerden. Sık sık Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisine odaklanması gerektiğini söylüyordu.