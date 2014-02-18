Bilal Erdoğan, TÜRGEV'e yönelik yolsuzluk iddialarına ne yanıt verdi?

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci dalgası kapsamında ifade veren Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, TÜRGEV’e rüşvet karşılığı arsa bağışı yapıldığı iddialarını yalanladığı öğrenildi. Üç savcı tarafından 5 Şubat’ta sorgulanan Erdoğan’ın ifadesinin, yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı’yla (TÜRGEV) ilgili suçlamalar doğrultusunda geliştiği belirtildi.

Taraf gazetesinin haberine göre, Bilal Erdoğan’a yapılan suçlamalardan ilki, işadamı Ali Ağaoğlu’dan rüşvet olarak arazi aldığı iddiası oldu. Soruşturma dosyasında Bilal Erdoğan ile Ali Ağaoğlu’nun iki defa toplantı yaptıkları ve imar durumlarının halledilmesi karşılığında arazi bağışı konusunu konuştukları öne sürülmüştü. Konuyla ilgili Erdoğan’ın arkadaşı A.Ç. ile bir inşaat firmasının Yönetim Kurulu Başkanı C.A. arasında yapıldığı belirtilen görüşmede, Ağaoğlu’ndan Ataşehir’deki 20 dönümlük 100 milyon dolar değerindeki arsasının istendiği, Ağaoğlu’nun önce vermek istemediği, ancak sonradan vermeye razı olduğu iddia edilmişti.

Ağaoğlu’nun pazarlık kapsamında “Ben bunu veririm ama ondan sonra bir işim olduğunda ikiletmez kimse” dediği öne sürülmüştü. Erdoğan, söz konusu iddiaları yalanlarken, iddiaya dayanak olarak gösterilen telefon görüşmelerinin de üçüncü kişiler arasında geçtiğini, böyle bir konuşmadan haberi olmadığını belirtti.

Arsa bağışı yok

Erdoğan’la ilgili dosyada yer alan suçlamalardan diğeri ise Esenyurt Belediyesi’yle ilgili iddia oldu. Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV’e 6232 metrekare büyüklüğünde bir arsa bağışlandığı ileri sürülmüştü. Erdoğan’ın bu suçlamayı da reddettiği ve böyle bir bağışın olmadığını ifade ettiği belirtildi.

'TÜRGEV hizmet eder'

İfadesinde, TÜRGEV’in öğrencilere hizmet eden bir vakıf olduğunu vurguladığı öğrenilen Bilal Erdoğan’ın, TÜRGEV’e rüşvet karşılığında yapıldığı belirtilen bağışlarla ilgili bütün iddiaları yalanladığı öğrenildi.

Erdoğan’a, Sabah-atv satışıyla ilgili toplanan paraları takip ettiği iddiaları da dahil bütün suçlamalar ve telefon görüşmeleri de soruldu. Erdoğan, adının geçtiği telefon görüşmelerinin aile ve arkadaşlarıyla ilişkileri nedeniyle yapmış olduğu görüşmeler olduğunu ve suç unsuru taşımadığını söyledi. Üçüncü kişilerin telefon görüşmeleri de sorulan Erdoğan bu görüşmeler hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

Yüzde 10 komisyon

Soruşturma dosyasında, Bilal Erdoğan’a arsa bağışıyla ilgili 30 ayrı suçlamanın yöneltildiği ifade edildi. Suçlamalar arasında, Etiler Polis Okulu arazisiyle ilgili Yasin el-Kadı ve Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu, Erdoğan’ın “gizli ortağı” olduğu Bosphorus’tan yüzde 10 komisyon istediği, ortakların ise bu duruma isyan ettiği öne sürülüyor.

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