Yolsuzluk operasyonunda adı geçen TÜRGEV'in mal varlığı ortaya çıktı

CHP’nin, banka hesabına “Royal Protocol” adlı kuruluş tarafından bir kerede 100 milyon doların (yaklaşık 220 milyar lira) yatırıldığını açıkladığı, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamnında adı geçen ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yönetiminde yer aldığı TÜRGEV’in, 2012 yılında 156 milyon 890 bin liralık mal varlığı beyanında bulunduğu belirlendi.

CHP’li Engin Altay’ın soru önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kurucuları arasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eski “yol arkadaşları”nın bulunduğu vakfın, şimdiki mütevelli heyeti hakkında “kayıtlarda olmadığı” gerekçesiyle bilgi vermedi. Arınç, TÜRGEV’in gelir kaynaklarını da açıklamadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV olmak üzere son yıllarda “siyasi nüfuz sahibi kişilerin vakfedeni” olduğu vakıfları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Son yıllarda kamusal hizmet sunumunun vakıflar aracılığıyla yapılmasıyla vakıf sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çeken Altay, bu vakıfların üniversite kurma girişimlerinin “yeni bir sektör” doğurduğuna dikkat çekti.

SİYASAL NÜFUZ SAHİPLERİ VAKIF KURABİLİR Mİ?

“Siyasal nüfuz sahiplerinin vakfeden olması düşündürücüdür” diyen Altay, AKP’nin iktidarda olduğu son 10 yılda kurulan vakıfların mütevelli heyetlerinde yer alan AK Parti milletvekilleri ve vakfettikleri miktarlar hakkında bilgi istedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; soru önergesine Başbakan Tayyip Erdoğan adına yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TÜRGEV’in 1996 yılında o dönemin parasıyla 5 milyar lira yani bugünkü parayla 5 bin liralık mal varlığıyla kurulduğunu bildirdi. Arınç’ın yanıtına göre vakfın kurucuları arasında ise eski AK Parti milletvekili ve bakanlar Mustafa Açıkalın, Hilmi Güler, İdris Naim Şahin ile Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Adem Baştürk, Necmettin Üçyıldız, Ahmet Ergün ve Ali İbiş bulunuyor. Ancak Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunmadığı gerekçesiyle yeni kurulan vakıflar ile TÜRGEV’in mütevelli heyetinde yer alan AK Parti milletvekilleri ve yakınları hakkında bilgi vermedi.

156 MİLYONLUK MALVARLIĞI

5 bin lira ile kurulan TÜRGEV’in 2012 yılında 156 milyon liralık mal beyanında bulunması dikkat çekti. Arınç’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, 2012 yılında İbni Haldun Üniversitesi kuruluşu için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuran ve halen bu konudaki yasa tasarısı TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda bulunan TÜRGEV, üniversite kuruluşunda “mal varlığı yeterliliği” koşulu arandığı için 156 milyon 789 bin 614 liralık mal beyanı göstererek, İbni Haldun adında bir vakıf üniversitesi kuruluşu için başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, “Royal Protocol” adlı hesaptan Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’in Vakıfbank’taki hesabına 26 Nisan 2012’de 99 milyon 999 bin 90 dolarlık kaynak aktarıldığını belirtmiş, söz konusu kullanıcının IBAN hesabını ve belgeleri de kamuoyuna açıklamıştı.

Arınç, Vakıflar Yasası gereği kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden vakıflara kaynak aktarılamayacağı gerekçesiyle, başta TÜRGEV olmak üzere belediyeler ve kamu kuruluşlarınn “bağış” ya da uzun süreli kiralamalar yoluyla yapılan arsa tahsisleri konusunda ise bilgi vermedi.