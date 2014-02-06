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CHP'li Haluk Koç: TÜRGEV'e 10 doları eksik 100 milyon dolar yatırılmış

CHP'li Haluk Koç, Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetici olduğu TÜRGEV'e 10 doları eksik 100 milyon dolar yatırldığını öne sürdü

06 Şubat 2014 17:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’in Vakıflar Bankası’ndaki hesabına yatırılan 99 milyon 999 bin 990 ABD dolarının yatırıcısının “Royal Protocol” adlı bir kuruluş olduğunu açıkladı.

CHP Sözcüsü Koç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Önce Bilal Erdoğan’ın sonra TÜRGEV’in Vakıfbank’taki hesaplarına, Royal Protocol’den bir seferde gelen paranın miktarı 99 milyon 999 bin 990 ABD doları. 10 dolar eksik; 10 dolar havale masrafı alınmış herhalde. Vakıfbank’a geliş tarihi 26 Nisan 2012. IBAN: TR 2200 0150 0158 0480 1323 9675. Bu ve bunun benzeri para trafikleri mevcut. Hepsinin tarih ve IBAN’ları var” açıklamasını yaptı.  

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