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Bilal Erdoğan: İmam hatip nesli bu ümmetin bel kemiğidir

"Bu ülke sadece Müslüman mazlumların değil, bütün mazlumların umudu"

09 Aralık 2016 22:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “ İmam hatip nesli bu ümmetin bel kemiğidir” dedi. 

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan, Hasan Dağı Spor Salonu'nda düzenlenen "İmam Hatipliler Gençlik Buluşması" programına katıldı. Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan bazı kesimler şöyle:

"Bu ülke sadece Müslüman mazlumların değil, bütün mazlumların umudu"

Erdoğan, dünyada Müslümanların zulme uğradığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Irak, Suriye, Arakan, Gazze'de, Müslümanlar zulme maruz kalıyor ise bu, dava şuurumuzun, ümmet olma şuurumuzun ne yazık ki zayıflamasından kaynaklanıyor. Bizler imam hatip nesli olarak, bugün 1 milyon 300 bini aşkın imam hatipli ve 1 milyonu aşkın mezunu olarak yaklaşık iki buçuk milyon insandan bahsediyoruz. Koca dünya maalesef İslam alemindeki bu zulümlere sessiz kalırken, sadece Türkiye'den bir gür seda dünya beşten büyük diyorsa, bizim o girişimi o dik duruşu yalnız bırakmamamız gerekiyor. Güçlü olmak zorundayız çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin bu ülke, sadece Müslüman mazlumların değil, bütün mazlumların umudu." 

"İmam hatip nesli bu ümmetin bel kemiğidir"

"Onlar 'Cebrail parti kursa oy vermem' demişti, hatırlıyor musunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Peygamberimiz için 'kusura bakma ey Muhammed, senin bu tavsiyeni uygulayamayacağım' demişti. Sonra bunları gördük, siz de gördünüz. Müslümanlara, kendilerini takip edenlere tedbir kisvesi altında 'Namazını kılma, başını örtme, gerekirse oruç tutma, mecbur kalırsan içki iç' dediler. Müslümanlara bunları söylediler. Bunu asla unutmayacağız. Neden biliyor musunuz? Kula kul olmanın sonuçlarını gördük. İmam hatip neslini neden bunlar hiçbir zaman tasvip etmedi çünkü birisi size gelip de 'mecbur kalırsan içki iç, orucunu tutma, namazını kılma' dediği zaman, imam hatipliler bunlara 'dön arkanı git ben dinimi asli kaynaklarından öğrendim, senin gibi şaklabanlara pabuç bırakacak adam değilim' der. Bakın neden imam hatip nesli bunların tuzağına düşmedi çünkü imam hatip nesli İslam dinini asli kaynaklarından öğrendi. Peygamberimizin hayatını doğru bir şekilde okudu. O nedenle imam hatip nesli bu ülkenin güvencesidir. İmam hatip nesli bu ümmetin bel kemiğidir."

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