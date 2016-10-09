İmam hatipte 'çocuk istismarı' iddiası: Öğrencilerim benimle çok yakındır, bana "Kocacım" derler

Ankara Etlik İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni ve kadın basketbol takımı antrenörü Sertan Işıklı’nın 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Işıklı ifadesinde "Öğrencilerim benimle çok yakındırlar, bana ‘kocacım’ derler" dedi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kız çocuğunun annesi ve babasının da durumu fark etmesiyle olay polise yansıdı. Ailenin şikâyetçi olması üzerine Işıklı, çocuk istismarı iddiasıyla okulda gözaltına alındı. Mart ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Işıklı’nın okuldaki odasında ise beş ayrı kız çocuğu ile fotoğraflarının yer aldığı albüm bulundu. Çocuklardan birinin Atatürk Anadolu Lisesi’nde, diğerlerinin de imam hatip okulunda öğrenci olduğu belirlendi.

Çocuğa nitelikli cinsel istismardan yargılanan Işıklı’nın duruşması, savcının 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesini içeren mütalaasının okunmasının ardından 14 Aralık’a ertelendi.

“Bana ‘kocacım’ derler”

İfadesinde kadın basketbol takımının hocalığını yaptığını ve kız çocukları ile arasının iyi olduğunu öne süren Işıklı, yargılamada sırasında şunları anlattı: “Öğrencilerim benimle çok yakındırlar. Kimi zaman birlikte kahvaltıya gideriz. Sinemaya gideriz. Bana ‘kocacım’ derler. 12’nci sınıftaki bir kız öğrencim ile de aramızda samimi bir diyalog vardır. Kendisi bizim evimize de gelmiştir. Eşimle aynı ortamları paylaştık. Masamda fotoğrafı bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciyi tanıyorum ama resim nasıl oraya geldi bilmiyorum.”

"Hocam galiba hamileyim"

Bir kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanan ve 5 ayrı kız çocuğu ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan Işıklı’nın telefonundaki mesajlar da dava dosyasına girdi. Işıklı’nın 7’nci sınıf öğrencisi çocuğa, “Bugün harikaydın” yazdığı telefonunda ayrıca hangi öğrenciden geldiği bilinmeyen, “Hocam galiba hamileyim” mesajı da bulundu. Çocuğun avukatları, bu deliller ve fotoğraflarla birlikte soruşturulmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Mağdur avukatları, başta fotoğrafları bulunan beş çocuk olmak üzere birçok çocuğun istismara uğramış olabileceğini belirterek olayın incelenmesini istedi. Ancak mahkeme, karar aşamasına gelindiğini bildirerek soruşturmanın genişletilmesi istemini reddetti.

"Aşk mektubunu bizzat gördüm"

Öğretmen lehine tanıklık yapmaya gelen İmam Hatip Lisesi öğrencisi 12’nci sınıf öğrencisi kız çocuğu ise mahkemede verdiği ifadede “6’ncı sınıf öğrencisi bir kız çocuğu Sertan öğretmene aşıktır. Sertan hocaya mektup verdiğini ben bizzat gördüm” dedi.

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, istismarda bulunmadığını iddia eden Işıklı, “Biri benim çocuğuma bunu yapsa kafasına sıkardım” şeklinde savunma yaptı.

Çocuğa nitelikli cinsel istismardan yargılanan Işıklı’nın duruşması, savcının 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesini içeren mütalaasının okunmasının ardından 14 Aralık’a ertelendi. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) cinsel istismarda 15 olan yaş sınırını kaldırması ve mahkemenin kararın yürürlüğe girmesinden sonra görülmesi olasılığı, Işıklı’nın daha düşük ceza almasına yol açabilir.