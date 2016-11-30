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“Batman'da imam hatip öğrencileri tecavüze uğradı” iddiası

HDP’li Başaran: Takipçisi olacağız, üstü kapanacak bir konu değil

30 Kasım 2016 04:52

Batman’da bir imam hatip lisesinde 4 öğrencisinin tecavüze uğradığı iddia edildi.

BirGün’den Uğur Şahin’e konuşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, çocukların ne durumda ve nerede olduklarının bilinmediğini aktardı. 

Başaran şunları söyledi:

“Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz, haliyle de edindiğimiz bilgiler teyitli değil. Çocukların gündüz saatlerinde hastaneye getirildiği söyleniyor. Müdür ve müdür yardımcıları telefonlara cevap vermiyor. Olayın gündüz saatlerinde olduğu ve olayın içeriği hakkında da net bir bilgimiz yok. Takipçisi olacağız, üstü kapanacak bir konu değil.”

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