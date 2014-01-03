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Bilal Erdoğan ifadeye neden gitmedi?

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın 2 0cak'ta ifade vermesi bekleniyordu

03 Ocak 2014 09:18

Savcı Muammer Akkaş’ın gizli olarak yürüttüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından el çektirilen ve mali büyüklüğü 100 milyar doları bulduğu iddia edilen “kara para aklama, rüşvet, ihaleye fesat  karıştırma ve yolsuzluk” operasyonu kapsamında savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ifade vermeye gelmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Aralık’ta gönderilen çağrı kağıdına göre, Bilal Erdoğan’ın çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve üye olmak suçlarından ifade vermek üzere dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelmesi bekleniyordu. Çağrı kâğıdında şüphelinin ifadeye gelmemesi üzerine zorla getirileceği de belirtilmişti. Savcı Muammer Akkaş’ın elinden alınan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen 41 kişiden 7’sinin mal varlıklarına tedbir konulması kararı da hiçbir kuruma gönderilmediği için uygulamaya konulmamıştı.

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