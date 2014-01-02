Yasin El Kadı'yla otel lobisinde buluşan Bilal Erdoğan mı?

İsmi El Kaide'nin finansörü olarak anılan Yasin el Kadı’nın Türkiye’ye girmesi yasakken, defalarca ülkeye giriş yaptığı öne sürülüyor. Yasin El Kadı ile Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir otel lobisinde buluştuğu yönündeki fotoğraf da sosyal medyanın gündemine girdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, BİM ve Bosphorus 360’a ortak olduğu iddia edilen el Kadı, nisan ayında Swiss Otel lobisinde Bilal Erdoğan’la görüştüğü iddia edilirken, çekilen bu fotoğrafta arkası dönük kişinin ise Bilal Erdoğan olduğu iddia ediliyor.

Bilal Erdoğan'la buluşma

El Kadı’nın 17 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Swiss Otel’de Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la buluşmasının görüntüleri de soruşturma sürecinde açığa çıktı. 17 Nisan’da Bilal Erdoğan’la buluşan Yasin el Kadı’nın ertesi gün de Mustafa Latif Topbaş’ın sahibi olduğu BİM’in genel merkezine giderek toplantılara katıldığı belirtiliyor. El Kadı’yı buradan Başbakanlık koruma araçlarının havaalanına götürdüğü öne sürülüyor.

Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama operasyonunun ikinci dalgasında ismi geçen Yasin el Kadı’nın, Türkiye’ye girişi uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereği yasakken pek çok kez ülkeye giriş yaptığı iddia ediliyor.

El Kadı’nın Birleşmiş Milletler terör listesinde alındığı Şubat 2012 ile listeden çıkartıldığı 5 Ekim 2012 tarihi arasında dört kez Türkiye’ye geldiği öne sürülüyor. İddiaya göre El Kadı bu ziyaretlerinde gayri resmi ortağı olduğu BİM, Bosphorus 360 ve Al Baraka Türk’ün yönetim toplantılarına katıldı. Başka bir ifadeyle, Yasin el Kadı BM’nin terör listesinde bulunduğu sırada da Türkiye’deki ticari faaliyetlerini sürdürdü.

Elini kolunu sallayarak girdi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında ulaşılan bulgular çerçevesinde El Kadı’nın Türkiye’ye geldiğinde havaalanlarındaki kameraların kapatıldığı, vize ve pasaport prosedürlerinin uygulanmadığı öne sürülüyor. Bu ziyaretlerin bazılarında Yasin el Kadı’ya Başbakanlık korumalarının eşlik ettiği de iddialar arasında.

Yasin el Kadı’nın şubat ayında İstanbul Merter’de, Usame Kutub’la birlikte “trafik kazası” geçirdiği araçta Başbakanlık koruması İbrahim Yıldız’ın da bulunduğu açığa çıkmıştı.