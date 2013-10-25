'Yasin el Kadı, Başbakanlık ve MİT makamına nasıl girer, çıkar?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Yasin Al Kadı’yı TBMM gündemine taşıdı. “Suudi işadamı Yasin el Kadı ile MİT ilişkileri esrarengiz ve kritik hal aldı” diyen Kart, “Yasin El Kadı yasaklı olduğu bir dönemde Başbakanlık Makamına ve MİT Makamına nasıl girer, çıkar” diye sordu.

'El kaidenin finansörü'

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Atilla Kart, Kadı’nın mal varlığının BM mevzuatı uyarınca "uluslararası terörün ve El Kaide'nin finansörü olduğu” iddiası ve gerekçesiyle dondurulduğu ve kararın Adalet Divanı tarafından 3 Eylül 2008 tarihinde ortadan kaldırıldığını ifade etti. Kart, bu kararın Türkiye tarafından 11 Ekim 2012 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya sokulduğunu hatırlattı.

'Kadı ve MİT ilişkileri esrarengiz bir hal aldı'

Kart, "Ortaya çıkan bulgular sebebiyle Yasin el Kadı ile MİT ilişkileri esrarengiz ve kritik bir hal almıştır. Kadı ile Hakan Fidan'ın, yasaklı dönemi de kapsayacak şekilde İstanbul'da iki kez, Ankara'da ise üç kez görüştüklerine iddia ve bulgular ortaya çıkmıştır.

“Suriye'deki savaş ortamına bağlı olarak Yasin el Kadı ile El Kaide ilişkilerinin bir dinamik olarak ortaya çıktığı, bu örgütlerin Suriye'deki çatışmalarda taraf hale geldiği, bu konuların Türkiye'nin bilgisi ya da -ihtimal vermemekle birlikte- talimatı doğrultusunda geliştiği, Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait nakliye uçaklarının Ankara Esenboğa Havaalanı'nı lojistik üs olarak kullandığı yönündeki iddialar, artık haklılık ve dayanak bulmuş durumdadır" diye konuştu. Kart’ın Başbakan’a yönelttiği Yasin El Kadı soruları şöyle:

'MİT müsteşarı Yasin El kadı ile hangi sıfatla görüşme yapar?'

-Türkiye Cumhuriyeti’nin MİT Müsteşarı, El Kaide’nin finansörü olduğu yönünde kuvvetli bilgiler bulunan Yasin El Kadı ile hangi sıfat ve amaç ile ve müteselsilen görüşmeler yapar?

-Yasin El Kadı yasaklı olduğu bir dönemde Başbakanlık Makamına ve MİT Makamına nasıl girer, çıkar?

-Yasin El Kadı’ya “özel himayeye mazhar” bir statü verilmesinin anlamı, sebebi ve gerekçesi ne olabilir?

'Başbakan’a güven duyulabilir mi?'

-Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlık Makamının resmi araçları ve kamu görevlileri, neden Yasin El Kadı’nın kullanımına ve emrine tahsis edilir?

-Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakan’ı; bu ilişkileri, somut iddiaları ve bulguları tahkike yönelik olan sorularımıza ve ilgi önergemize neden cevap vermez? Neden cevap veremez hale gelir?

-Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, Devletin doğrudan güvenliğini ilgilendiren bu konuları, hiçbir resmi ya da yasal sıfatı bulunmayan ve hakkında ciddi suçlamalar bulunan birisiyle nasıl paylaşabilir?

-Türkiye’nin toplumsal barışını, ulusal güvenliğini ilgilendiren bu soru işaretlerini ve karanlık ilişkileri, iddiaları ve bulguları açıklığa kavuşturmayan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na güven duyulabilir mi?