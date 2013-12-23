'Bilal Erdoğan'ın üyesi olduğu TÜRGEV'e polis takibi' iddiası

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından tutuklanan Rıza Sarraf’ınkuryesi Ahmet Murat Öziş’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve damadı Serhat Albayrak’ında yönetim kurulunda olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) elinde çantalarla girerken görülen fotoğrafları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren polis bilgi notunda Öziş’in, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ınTÜRGEV’e para götürürken görüntülendiği belirtildi. Öziş, Aslan’ın evine rüşvet parası olduğu iddia edilen paraları götürken de görüntülenmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3 soruşturma üzerinden yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından tutuklanan Rıza Sarraf’ın kuryesi olan ve soruşturma dahilinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek” suçlarından tutuklanan Ahmet Murat Öziş’in 19 Temmuz 2013 günü, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Serhat Albayrak’ın kurucusu olduğu TÜRGEV Genel Müdürlüğü’ne de rüşvet paralarının bulunduğu 2 çantayla gittiği iddia edildi.

Ayakkabı kutusuyla para götürmüştü

Soruşturma dosyasına giren polis bilgi notunda ise şu iddialara yer verildi: “Ahmet Murat Öziş, TÜRGEV’e girerken 2 büyük çantayla içeri girdi. Saat 11.40 sıralarında TÜRGEV’den çıkarken ise Ahmet Murat Öziş’in elinde küçük bir çanta vardı. Kurye Öziş sadece Rıza Sarraf’ın paralarını taşıyan özel bir isim. Bu teslimattan 8 gün önce, 11 Temmuz 2013 günü, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evine ayakkabı kutusuyla rüşvet paralarını götürmüştü.”