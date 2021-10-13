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Bilal Erdoğan: TÜGVA ile uğraşıyorlar; kıskanıyorlar değil mi?

"Kendini anlatmaktan aciz bir taraf her türlü melanete sarılıp, insanlara iftira atıyor, ithamda bulunuyor, hakaret ediyor, saydırıyor"

13 Ekim 2021 17:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yönetiminde olduğu TÜGVA ile ilgili konuştu. Öğrencilere seslenen Erdoğan, "TÜGVA ile uğraşıyorlar, neden biliyor musunuz?" diye sorup cevabını da "Siz TÜGVA'da karışık kuruşuk, abuk sabuk bir şey yapıyor musunuz? Niye uğraşıyorlar sizinle? Niye işlerine gelmiyor? Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın." diyerek verdi.

Erdoğan, "Kendini anlatmaktan aciz bir taraf her türlü melanete sarılıp, insanlara iftira atıyor, ithamda bulunuyor, hakaret ediyor, saydırıyor" açıklaması yaptı.

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