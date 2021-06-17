“Biden görüşmesinde, ABD’nin 'Ermeni soykırımı' kararının gündeme gelmemesine şükretmemiz değil, masanın orta yerine bırakmamız gerekiyordu”
17 Haziran 2021 12:14
Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır, ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinden önce, ABD'nin 'Ermeni soykırımı' kararının gündeme getireceğini açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleşen görüşmeden sonra "Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi" açıklamasını eleştirdi.
ABD’nin 'Ermeni soykırımı'nı tanıması kararından sonra Türk-ABD ilişkileri tarihinde görülmemiş bir kriz yaşandığını yazan Hacır,
“İlk defa bir ABD Başkanı bu tonda “Ermeni soykırımı” lafını kullanmış.
Biz ise bu konu gündeme gelmedi diye seviniyoruz.
İyi mi?
Bizim masanın orta yerine bırakmamız gerekiyordu Sayın Erdoğan.