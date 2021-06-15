Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hamdolsun gündeme gelmedi” demişti; İyi Partili Türkkan: Biden’ın soykırımı kabul etmesini onayladı

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili, Lütfü Türkkan, dün gerçekleşen ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde ABD'nin 'Ermeni soykırımı' kararının gündeme getireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmeden sonra "Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi" açıklaması yapmasını eleştirdi. “Geçiştirildi diye sevinmek yerine” Erdoğan’ın Türk milletine cevap vermesi gerektiğini söyleyen Türkkan, Biden’dan soracağı beklenirken 'Hamdolsun gündeme gelmedi' diyor. Yani Biden’ın soykırımı kabul etmesini onaylıyor” dedi.

TIKLAYIN - Zirve öncesi Biden ile görüşmesinde 1915 olaylarını gündeme getireceğini söyleyen Erdoğan: Hamdolsun hiç gündeme gelmedi

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili, Lütfü Türkkan, gündemdeki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan’ın dün Brüksel’de NATO Zirvesi’ne katıldığını ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiğini hatırlatan Türkkan, “Bu kritik toplantıda ABD'nin 'Ermeni soykırımı' kararının da ele alınması bekleniyordu. Toplantı öncesi ‘gündeme getireceğim’ diyen Sayın Erdoğan'a görüşmeden sonra bu konu soruldu. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? ‘Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi’” değerlendirmesini yaptı.

"Biden’ın soykırımı kabul etmesini onaylıyor"

“Millet ondan ABD Başkanı’na “Eyy Biden” demesini beklerken, tepkisini yüzüne karşı vermesini beklerken o ne yaptı?” diye soran Türkkan, “Bu konu gündeme gelmediği için hamdetti, yani şükretti. Bir gün önce 24 Nisan'ın hesabını soracağını anlatıyor. Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor. Bunu nasıl izah edelim? ABD Başkanı Biden’ın attığı soykırım iftirası konusu “Hamdolsun hiç gündeme gelmemiş” Geçiştirildi diye sevinmek yerine Türk Milletine bunun cevabı verilmelidir. Soykırım olarak resmen tanıdığını açıkladığı 1915 olaylarının hesabını Biden’dan soracağı beklenirken 'Hamdolsun gündeme gelmedi' diyor. Yani Biden’ın soykırımı kabul etmesini onaylıyor” ifadesini kullandı.

Türkkan şunları kaydetti:

“Ben şimdi bu mutluluk çığlıklarının sebebini sormak istiyorum. 45 dakikalık bu görüşmede ne oldu? 24 Nisan’ın hesabını mı sorduk? Parasını verdiğimiz F-35’leri mi aldık? S-400’leri aktive mi ettik? PKK-PYD’ye terör örgütü mü dediler? Suriyelilerin geri dönüşünü mü konuştuk? ABD Afganistan’da bize diplomatik, lojistik ve mali destek vereceğini mi söyledi? Doğu Akdeniz’de sorun kalmadı mı? Yunanistan çöktüğü adalarımızı geri mi verdi? Neden mutluyuz?"

"Merkez Bankası’nın döviz rezervi eksi 56 milyar dolara tırmandı"

“Başbakanlığı döneminde rezervler 135 milyar dolara kadar çıkmış. Bu tırmanışı devam ettirecekmiş. Öncelikle Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Tırmanış var. Rezervler eksi 46 milyar dolardan eksi 56 milyar dolara tırmandı. Sayın Erdoğan Başbakanlığı döneminde rezervlerin 135 milyar dolara çıktığını söyledi. Ama Başbakanlık kurumunu lağvedip bu ucube sisteme geçtiğimizde Merkez Bankası’nın 128 Milyar dolarını kimin hortumladığını hala söylemedi. 128 Milyar dolarla hangi yandaş ve batık şirketlerin kurtarıldığını söylemedi”

"Hâlâ atın ve itin kim veya kimler olduğunu kamuoyu öğrenemedi"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “At izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayretsin” sözlerini hatırlatan Türkkan şunları kaydetti:

“Yedi ayı aşkın bir süre geçti üstünden. At it derken, ülke toz duman. Hala atın ve itin kim veya kimler olduğunu kamuoyu öğrenemedi. Kimin kim olduğunu açıklasanıza. Açıklayın ki 128 milyar doları kimler aldı, Merkez Bankası rezervlerini kimler eksi 56 milyar dolara düşürdü. Hep beraber öğrenelim. Sandık geldiğinde de hesap soralım. Kimin ne olduğunu bilelim ki milletin parasını hortumlayanlarla ahirette değil Yüce Türk mahkemelerinde hesaplaşalım”

"İyi Parti'nin üye seçiminin önüne geçiliyor"

“RTÜK ile ilgili bir aydır bir tartışma var. İki temsilcinin bire ineceği İyi Parti’ye de bir tane verileceği haberleri çıktı” diyen Türkkan, RTÜK Üye seçiminde Anayasa’nın ruhuna aykırı hareket edildiğini söyledi.

Türkkan şunları söyledi:

“Bu kurumlarda tüm siyasi parti gruplarının temsili demokrasinin ruhunun icabıdır. Sayın Meclis Başkanı’na bu konuda müracaat ettik dedi ki, bize hakkımız olan RTÜK Üyeliği ile ilgili düzenlemeyi yapın. Meclis Başkanı’nın verdiği cevap iç tüzük ve kanun bu işe cevaz vermiyor. Niye? Hesaplama yapılırken Meclis’teki milletvekili sayısına göre değil, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekillerinin sayısının toplamına göre yapıldığını söylüyor. Oradan da bir yol çizmişler. Bağımsız olan veya grup kuramayan partilerin milletvekilleri ne iş yapıyor bunları biz milletvekili olarak kabul etmiyor muyuz? Eğer böyle bir kanun ve iç tüzük varsa bunun arkasına sığınıyorsanız bu anayasanın ruhuna aykırı. Yarın bu kanunla ilgili sizler aynı mecralarda aynı sıkıntılara düşeceksiniz”

"Zafer Havalimanı garantili soygun projesi"

Daha önce de gündeme gelen, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 2044 yılına kadar her yıl 1,5 milyona yakın yolcu garantisi verilen Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nda son 5 ayda sadece 641 yolcu uçtuğunu açıklayan Türkkan, “Açıklanan önlemlerle dört ayda 61 olan yolcu sayısı Mayıs ayının sonunda 641’e çıkartılabildi. Geriye kalan 6 ayda gereken yolcu sayısı 1 milyon 317 bin. Geriye kalan 1 milyon 499 bin 500 hayali yolcunun parasını biz ödeyeceğiz. Bu aslında garantili soygun projesi” dedi.

“Bunlar beşli çeteyle beraber devlete çökmüşler”

“Yolcu garantisi tutmayan Ankara yüksek hızlı tren garı için Cengiz-Kolin-Limak'a her yolcu için 1,5 dolar ödeniyor” diyen Türkkan, ödenen rakamın milyonlarca dolar olduğunu söyledi.

“Garantinin tutması durumunda bile her yolcu için 50 cent cebimizden ayrıca veriyoruz. Devlete soyma çetesi bunlar. Bunlar devleti yönetmiyorlar çeteler vasıtası ile devleti soyuyorlar. Bunlar beşli çeteyle beraber devlete çökmüşler, devletin hazinesine çökmüşler” diyen Türkkan, şöyle devam etti:

“Soyguna dönen Yap, İşlet, Devret projelerinden bir başka örnek daha vermek istiyorum. Osmangazi Köprüsü ve İzmir otoyolu maliyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sitesinde 7,8 milyar dolar olarak gösteriliyor. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü için maliyeti ilk ihalede 7 milyar dolar denilmişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdele kesilirken maliyeti 11 milyar dolar olarak açıkladı. 4 milyar dolarlık artışın tek bir açıklaması var. İster soygun deyin, ister yolsuzluk, isterseniz hırsızlık deyin. Milletin cebinden 11 milyar doları çalmayı tarif etmeye benim terbiyem müsaade etmiyor.

"Bunlar milletin değil, beşli çetenin iktidarı"

Bir diğer soygun ise otoyol ve köprü geçiş ücretleri. Yerli ve milli olmakla övünenlere sormak istiyorum; Kendi ülkemizde İstanbul İzmir arası geçiş ücreti neden dolar üzerinden hesaplanıyor? İzmir’den İstanbul’a ya da İstanbul’dan İzmir’e gidiş tam 50 Dolar. Yani 425 TL. Gidiş dönüş ise tam 850 lira. Millet özel uçakla gitse bu kadar para ödemez bu mesafeye. Ben o yolu kullanmıyorum diyen vatandaşlarımız da bilsinler ki; siz kullanmasanız bile ödediğiniz vergilerle geçmeyen aracın ücretini de ödüyorsunuz. Yani Kars’taki Ahmet Amca da Konya’daki Halil Dayı da görmedikleri ve geçmedikleri köprü ve yola 850 lira ödüyorlar. Pandemide esnafa verilen sözde kira yardımı 500 lira. O esnafın vergiler yoluyla geçmediği köprü ve yola ödediği para 850 lira. Boşa demiyoruz. Bunlar Milletin değil, beşli çetenin iktidarı.”