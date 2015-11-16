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Dünya

Beyrut'un kahramanı: Bombacının üzerine atladı, yüzlerce hayat kurtardı

Kızının yanında bombacıyı fark etti

16 Kasım 2015 17:40

İki intihar bombacısı geçtiğimiz perşembe günü Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalelerinden biri olarak bilinen Burj el Barajney mahallesinde 43 kişinin ölümü, 200'den fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bir saldırı düzenledi. Lübnan'da 1990'da iç savaşın sona ermesinden bu yana görülen en kanlı saldırı olarak tarihe geçen olayda, Adil Termus olmasa çok daha büyük can kayıpları yaşanabilirdi.

Hürriyet’in haberine göre, Küçük kızıyla birlikte o esnada oradan geçmekte olan Termus, saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmek üzere olduğunu fark etti.Hemen saldırganın üzerine atlayan Termus sayesinde bombalar erken patlarken şüphesiz yüzlerce kişinin hayatı kurtuldu.

Genç adam patlamanın etkisiyle hayatını kaybetti. Cenazesi 13 Kasım günü Tallussa köyünde toprağa verildi. Gelen ilk haberlerde kızının da öldüğü iddia edildi ancak daha sonra durumun böyle olmadığı anlaşıldı.

Termus'un hikayesi ise sosyal medya kullanıcıları ve blog yazarları sayesinde dilden dile yayılıyor.

 

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