Facebook Paris'te gösterdiği hassasiyeti niçin Ankara ve Beyrut'ta da göstermedi?

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan saldırıların ardından Facebook, terör saldırılarında olay yerinde sağ kurtulmayı başarabilenlerin ailelerini ve arkadaşlarını haberdar edebilmesi için bir haberleşme ağı oluşturdu. Facebook’un aynı hassasiyeti niçin Ankara ve Beyrut’ta göstermediğine ilişkin Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg bir açıklama yaparak, sosyal paylaşım sitesinin Paris saldırısından önce sadece doğal felaketler için söz konusu uygulamayı hayata geçirdiğini, artık doğrudan insanın neden olduğu felaketlerde de bu uygulamanın kullanılacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Facebook Güvenlik Durumu Kontrolü (Facebook Safety Check) adı altında oluşturulan network, terör saldırılarından sağ kurtulanların birbiriyle haberleşmesini sağlıyor. Saldırı anında bölgede bulunanların Facebook üzerinden işaretleyebildiği yer bildirimi ile sağ olduklarının anlaşılabildiği uygulama, yakınları için endişelenenlere kolaylık sağlıyor.

Facebook yetkilisi yaptığı açıklamada "Paris’te gerçekleşen olay sonucunda şok olduk ve oldukça üzgünüz. İletişim bu tür durumlarda aileler ve arkadaşlar için oldukça kritik bir durum" ifadelerini kullandı.

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, Beyrut ve Ankara'da meydana gelen patlamalarda Facebook'un benzer bir uygulamayı hayata geçirmemesi yönünde sayısız soruyla karşılaşması üzerine kendi profil sayfasından açıklama yaptı.

Facebook'un Paris saldırısına kadar olan süreçte sadece doğal felaketler sonrasında söz konusu uygulamayı hayata geçirdiğini dile getiren Zuckerberg, Paris saldırısının ardından Facebook'un yeni bir karar aldığını ve artık doğrudan insanın neden olduğu felaketlerde de bu uygulamanın kullanılacağını söyledi.