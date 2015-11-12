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Dünya

Beyrut'ta en az 41 kişinin öldüğü bombalı saldırıları IŞİD üstlendi

Beyrut’un güneyindeki Burj el-Barajine’de iki intihar saldırısı meydana geldi

12 Kasım 2015 20:44

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Burj el-Barajine’de iki intihar saldırısı meydana geldi. Saldırı sonucu en az 41 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kızılhaç 181 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yaralılar Bahman hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD'in üstlendiği kaydedildi.

Bölgenin Hizbullah'ın etkin olduğu bir bölge olduğu biliniyor. Güvenlik güçleri patlamaların ardından bölgeye girişleri engelliyor. Saldırıların Şiilere ait bir mekanı hedef aldığı belirtiliyor. Russia Today, üçüncü intihar saldırganının bölgede olabileceğini aktardı. 

El Menar'ın haberine göre, intihar bombacılarından birinin üzerindeki bombaların tamamı patlamadı. İlk saldırının, ikinci saldırıdan 5 dakika önce ve 20 metre uzağında gerçekleştirildiği belirtildi. 

Saldırının saat 18.00'de, bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştiği bildiriliyor.

 

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