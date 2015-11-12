Beyrut bombalarla sarsıldı



Saldırının Beyrut'un Hizbullah'ın etkili olduğu ve kalabalık semtlerinden Burc el-Baracne'de meydana geldiği bildirildi. İki canlı bomba tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılarda 40'dan kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan bilgilere göre saldırılar, beş dakika arayla ve birbirinden 150 metre uzaklıkta iki ayrı noktada meydana geldi. Televizyon kanalı LBC'de saldırganların aslında 4 kişi oldukları, birinin kaçtığını, bir diğerinin de üzerindeki bombayı patlatmadan öldürüldüğünü iddia etti.

Saldırının ardından Lübnan ordusuna bağlı askerler ve Hizbullah üyeleri, halka saldırının meydana geldiği bölgeyi terk etmelerini istedi. Hastaneler de kan bağışı çağrısı yaptı. Lübnan Başbakanı Tammam Salam ise cuma günü as ilan edildiğini açıkladı. Lübnanlı politikacılar da halkı birlik olmaya çağırıyor.

Saldırının sorumluluğunu internet üzerinden bir açıklama yapan IŞİD üstlendi. Saldırıların meydana geldiği bölge Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen Şii Hizbullah'ın Beyrut'taki kalelerinden biri.