Beyoğlu'nda Hrant Dink için meşaleli yürüyüş

Beyoğlu İstiklal Caddesi girişindeki Fransız Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 8. yıldönümü nedeniyle Galatasaray Meydanı'na kadar yürüyerek anma etkinliği gerçekleştirdi.

Fransız Başkonsolosluğu önünde saat 19.00 sıralarında toplanan grup, "1915'ten Hrant'a Soykırım Sürüyor" pankartının arkasına geçerek, yaktıkları meşalelerle Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.



Grup, yürüyüş boyunca sık sık "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" sloganları atarken, "Yaşasın halkların mücadele birliği", "Hrant Dink kavgamızda yaşıyor" ve "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Galatasaray Meydanı'nda ise grup adına Damla Şahin bir basın açıklaması yaptı. Şahin, "Bugün Hrant Dink'in katledilişinin 8. yıldönümü. Şimdi bu karanlığın hesabını sormadan mı 'Bir bebekten katil yaratan karanlıkla yüzleşeceğiz?" Biz Hrant Dink'in hesabını soracağız. Sadece Hrant Dink'in değil, Uğur Kaymaz'ın, Ceylan Önkol'un, Metin Göktepe'nin, Engin Çeber'in, Şerzan Kurt, Festus Okey ve Metin Lokumcu ile daha nicelerin hesabını soracağız" dedi.

Bu arada, basın açıklamasının ardından, grup ile yoldan geçen bir sürücü arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yürüyüş boyunca önlem alan polis ekipleri, arbede büyümeden duruma müdahale etti. Grup, daha sonra sessiz şekilde dağıldı.