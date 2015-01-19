Dün Cizre Emniyet Müdürü’ydü, bugün Dink cinayeti davasında tutuklandı!

Agos gazetesi Genel Yayın Yömnetmeni Hrant Dink'in 8 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir bugün Ankara 'da teslim oldu. Demir, tutuklama işlemi için İstanbul'a götürüldü. Demir, savcıya ifade verdikten sonra "İhmali davranışla kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Son tutuklama ile Hrant Dink cinayeti soruşturmasında tutuklu polis sayısı 3'e yükseldi. Daha önce de polis memurları Muhittin Zenit ve Özkan Mumcu tutuklanmıştı.

Bu arada, son 1 ayda dördü çocuk olmak üzere 6 kişinin öldürüldüğü Cizre'de emniyet müdürlüğü görevinde bulunan Demir'in hakkında yakalama kararı çıkarıldığı 16 Ocak'ta Cizre'deki görevinden alındığı ve eski görevi olan Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'na geri gönderildiği öğrenildi.

Ercan Demir'in Ankara'da Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nda görev yaparken, 30 Aralık'ta Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Ümit Kurt'un ölümünden sonra 9 Ocak'ta izne ayrılarak, ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Ardından da Ankara'ya gitti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı gün Cizre Emniyet Müdürlüğü görevi iptal edilerek, tekrar Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'ndaki şube müdürlüğü görevine getirildi.