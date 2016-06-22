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Beyoğlu Belediye Başkanı, saldırıya uğrayan Güney Koreli plakçıyla buluştu

Demircan: Üzüntü ve değerlendirmelerimi paylaştım, inşallah dükkânını açacak

22 Haziran 2016 16:34

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Firuzağa'da, Radiohead etkinliğinde "ramazanda alkollü içki içiliyor" gerekçesiyle işyeri basılan ve saldırıya uğrayan Koreli plakçı Seogu Lee'yi makamında kabul etti.

Seogu Lee ile buluşmasınnın ardından konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan "Plakçı kardeşim Seogu Lee ile buluştum. Üzüntü ve değerlendirmelerimi paylaştım. İnşallah dükkânını açacak" dedi.

 

Demircan "Olayın oruçla lişkilendirilmesi barışa planlı suikasttır" demişti

 

Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, İstanbul Firuzağa'daki Velvet İndieground Records adlı mekânda düzenlenen Radiohead etkinliğine saldırıya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabından bir kınama mesajı paylaştı.

Çok sayıda kişinin darp edildiği ve bir kişinin başına aldığı darbelerden dolayı yaralandığı saldırının "ramazan ayı ve oruçla ilişkilendirilmemesi gerektiğini" savunan Demircan, "İçinde şiddet olan bütün eylemler gibi, Firuzağa'da yaşanan olay da tasvip edilemez. Kınıyorum. Tahrik, mekândan yapılan kayıt, olayın oruçla ve yaşam tarzıyla ilişkilendirilmesi ve servisi toplumsal barışa planlı suikasttır" dedi.

 

Ne olmuştu?

 

Ramazan ayında alkol tüketildiği için etkinliği bastıklarını sık sık belirten saldırganlar çok sayıda kişiyi darp etti. Olayda bir kişi başına aldığı darbelerden ötürü yaralandı. Sosyal medya kullanıcıları saldırıyı dehşet içinde anlatırken, saldırı anı kamera görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde saldırganların küfürler ederek, "Bir daha için burada da göreyim" dedikleri görülüyor ve mekânı kapatıyor.

Saldırgan gruptaki bir kişiyse, "Sizi içeride yakarız" diye, gençleri tehdit ediyor.

 

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Seogu LeeBeyoğlu Belediye BaşkanıAhmet Misbah DemircanFiruzağa saldırısı

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