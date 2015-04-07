Beynin ‘cinsiyeti’ değişti

Maryland Üniversitesi uzmanları, cinsiyeti belirleyen beyin bölgesinin DNA’sını değiştirmek için, bir dişi denek hayvanına doğumdan sonraki 10’uncu gün DNMTs adı verilen bir enzim enjekte ettiler.

İçinde kadınlarda menopoz etkilerini azaltmak için kullanılan estradiol isimli bir streoid ve erkek farelerin anne karnındaki gelişimini etkileyen bir kimyasal kullanılan enzim sayesinde beyni ‘değişen’ yavru denek hayvanı, fiziksel olarak dişi olmasına rağmen erkek davranışları sergiledi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, böylece, doğumdan sonra cinsiyete müdahalenin imkânsız olduğu kanısı ortadan kalktı.

Araştırmanın sonuçları “Nature Neuroscience” dergisinde yayımlandı.