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Sağlık

'Beyindeki pusula' bulundu

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, yön duygusunu yöneten kısım "beyin içi pusula" olarak adlandırılıyor

19 Aralık 2014 20:33

Bilim insanları beyinde yön bulma duygusunu kontrol eden bölgeyi tespit etti. Buna göre söz konusu bölgedeki beyin sinyalleri daha kuvvetli olan insanların, yön duyguları da güçlü oluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre,Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, yön duygusunu yöneten kısım "beyin içi pusula" olarak adlandırılıyor.
Ve insanlar, beyin içi pusulaları yavaşladığında kayboluyorlar.
Konuyu araştıran Londra'daki bilim ekibi, bu çalışma ile Alzheimer gibi hastalıklarda yön bulma duygusunun neden kötülediği sorusuna katkıda bulunmayı umuyorlar.

 

Demans için umut olur mu?

 

University College London'dan (UCL) bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, 16 gönüllüyle çalışıldı.
Bu kişilere bilgisayar ortamında sanal bir bahçe gösterilip, burayı keşfetmeleri istendi. Ardından hafızalarında kaldığı kadarıyla bahçede "dolaşmaları" istendi. Bu sırada beyinleri MRI makinası ile görüntülendi. Beyin taramasında, entorhinal korteks bölgesinde sinyallerin arttığı gözlemlendi.

Beyindeki sinyaller kuvvetlendikçe, gönüllülerin yollarını daha kolay bulduğu anlaşıldı. Ekibin başındaki Doktor Hugo Spiers "Londra taksi şoförleri üzerinde yapılan çalışmalar, onların yola çıktıkları zaman önce hangi yöne gideceklerini hesapladıklarını ortaya koyuyor. Bu gibi hesaplamaların entorhinal kortekste yapıldığını biliyoruz. Anlaşılan bu bölgeden gelen sinyallerin niteliği de, yön duygusunun ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor" diyor.

Sağlık alanında araştırmalar yapan Wellcome Trust'tan John Isaac çalışmayı şöyle değerlendirdi:

"Bazı insanların yön duygusunun diğerlerinden kuvvetli olması, aslında başlı başına çok ilginç. Öte yandan bu bulgular demans gibi, insanların kendilerini kaybolmuş ve kafası karışmış hissettiği hastalıkları anlamakta yardımcı olabilir."

 

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