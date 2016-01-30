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Beykoz Devlet Hastanesi Başhekimi'nden Koç açıklaması: Herkes teyakkuza geçti, titiz davrandık

İşadamı Mustafa Koç ilk müdahale için Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı

30 Ocak 2016 15:26

Geçirdiği kalp krizi sonucu geçen hafta hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç (56) rahatsızlandığında, ilk götürüldüğü Beykoz Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Süleyman Erdoğdu, hastanede herkesin teyakkuza geçtiğini söyleyerek, “Titiz davrandık. Krizi yönetmek için bizzat başında duruyordum. Hiçbir şey eksik kalmadı ne istedilerse verdik” dedi.

Sabah gazetesinden Zeynel Yaman'a konuşan Erdoğdu o gün yaşananları şöyle anlattı: "Mustafa Koç'un başında her branştan uzman vardı. Kalbi çalıştırmak için kasıktan damar yolu açıldı, akciğerlerine oksijen verildi. Amerikan Hastanesi doktorları dahi elimizde o cihazların olmasına şaşırdı. Acil müdahalenin ardından Koç, helikopterle Amerikan Hastanesi'ne götürüldü. Ancak kurtarılamadı."

Tıbbi olarak en ince detaylara varıncaya kadar tüm ihtiyaçları karşıladıklarını anlatan Başhekim Erdoğdu, “Bütün uzman doktorlarımız acil serviste müdahale için oradaydı. Amerikan Hastanesi'nden gelen doktorların talep ettiği tüm cihazları poliklinikten acil servise getirdik” diye konuştu.

Erdoğdu’nun açıklamaları şöyle:

 

“Herkes teyakkuza geçti”

 

Türkiye'nin en önemli isimlerinden birinin hastanede yaşam savaşı vermesi nedeniyle herkes teyakkuza geçti. Hadise olduğunda Türkiye için önemli bir kişinin durumundan dolayı titiz davrandık. Sağlık Bakanlığı'ndan İl Sağlık Müdürlüğü'nden herkes bilgi istedi. Herkes teyakkuza geçti. Krizi yönetmek için bizzat başında duruyordum. Ekibimize çok güveniyordum. Doktorlarımız gerçekten çok iyi.

 

“Hiç bir şey eksik kalmadı”

 

Her branştan uzman vardı. Sabah 08.00'de acil tıp uzmanı ilk müdahaleyi yaptı. Anestesi uzmanı ve kardiyologlarımız anında müdahale etti. 24 saat hastanede olan uzman doktorlarımız var. Hiçbir şey eksik kalmadı ne istedilerse verdik.

Acil serviste kırmızı alana alınan Koç'a müdahale sırasında başka bir ağır hasta gelmedi. Eğer o sırada başka bir kırmızı alan hastası gelseydi, ona da müdahale etmek zorundaydık." 

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