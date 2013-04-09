Beyin taraması ile 'rüyaları okumak' mümkün

Japonya'da yapılan bir araştırma beyin tarama yöntemi ile rüyalarıın okunabileceğini ortaya koydu.

Manyetik rezonansla beyin taraması yöntemi ile uykunun erken aşamasında rüyada görülen nesneleri tahmin etmeye çalışan Japonya bilim insanları, beyin aktivitesini izleme yoluyla rüyada görülen nesnelerin %60 doğruluk payı ile öngörebildi. Araştırma ekibi şimdi de beyin faaliyetlerini izleyerek rüyalarda yaşanan duyguların tespitinin mümkün olup olmadığını inceleyecek.

Kyoto'daki ATR Bilgisayarlı Sinirbilimi Laboratuarı'ndan Profesör Yukiyasu Kamitani "En azından bazı yönleri itibariyle rüyaları deşifre etmenin mümkün olduğuna inanıyordum. O nedenle bu sonuçlar beni şaşırtmadı, ama heyecanlandırdı" şeklinde konuştu.



Beyin dalgası



BBCTürkçe'de yer alan habere göre, araştırmada üç kişi uyurken beyin tomografisi kullanarak beyin aktiviteleri incelendi. MR sırasında denekler uykuya dalar dalmaz uyandırılarak ne gördükleri soruldu. Sayılan her nesne gerçek dışı olup olmadığından bağımsız olarak kaydedildi ve her denek için bu durum 200 kereden fazla tekrarlandı.

Araştırmacılar elde edilen sonuçlardan yola çıkarak bir veri tabanı oluşturdu; nesneler benzerlik durumuna göre sınıflandırıldı; örneğin ev, otel, bina gibi nesneler "yapılar" kategorisine konuldu.

Daha sonra denekler uyanık halde ve bilgisayar ekranında nesnelere bakıyorken yeniden MR taraması yapıldı. Böylece belli bir nesneye bakarken beyin aktivitesinin aldığı özel biçimi tespit etme olanağı doğdu.

Uyku testinin bir sonraki aşamasında araştırmacılar beyin taramasının sonuçlarına bakarak deneklerin rüyalarında ne gördüğünü tahmin edebildi. Rüyadaki nesnelerin hangi geniş kategoriye girdiğini %60 doğruluk payı ile bilindi.