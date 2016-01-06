Mao'nun altın kaplama heykeli dikildi

Çin’in Henan eyaletinde ülkenin devrimci lideri Mao Zedung’un 37 metre yüksekliğinde dev bir altın kaplama heykeli dikildi. Yerel çiftçi ve işçilerin de anıtın inşası için ellerinden geldiğince maddi destek verdiği belirtildi.

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao’yu otururken gösteren heykelin inşasının proje için aralarında 3 milyon yuan (yaklaşık 1 milyon 375 bin TL) toplayan Henan’lı işadamları tarafından finanse edildiği açıklandı.

Sosyal medyada tepki topladı

Aynı ayakkabıları yıllarca giymesiyle bilinen Mao'nun bu heykeli "para israfı " olarak eleştiriliyor. Dev heykel sosyal medyada “para israfı” olarak tanımlanarak eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, heykelin 1950’li yıllarda Mao’nun politikaları nedeniyle ortaya çıkan kıtlıkta milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği Tonkşu bölgesine dikilmiş olduğuna da dikkat çekti, “Bu bölgeye Mao’nun dev bir heykelini dikmenin oldukça uygunsuz olduğunu” belirtti.

Heykelin inşasının halen devam ettiği açıklandı.