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Dünya

Beyaz Saray'dan 'İncirlik'le ilgili yeni açıklama

Beyaz Saray'dan Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice’ın İncirlik üssünün kullanımına ilişkin sözlerine açıklama geldi

14 Ekim 2014 12:51

Beyaz Saray, katıldığı bir programda "Türkiye, IŞİD ile mücadele için koalisyona üs ve toprak kullanım izni verecek" diyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice’ın açıklamasında 'İncirlik' ifadesini kullanmadığına dikkat çekti.

Cihan muhabirinin, Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan “İncirlik konusunda yeni bir mutabakat yok.” açıklamasına yönelik sorusunu cevaplayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Bernadette Meehan, Rice’ın konuşmasında 'İncirlik' ifadesi geçmediğini hatırlattı. Meehan, “Susan Rice’ın konuşmasına bakarsanız kendisi İncirlik hava üssünden hiç bahsetmiyor. Bu yüzden Türkiye’den gelen yorumlar Susan Rice’ın konuşmasına cevap niteliği taşımıyor.” ifadelerini kullandı.

Meehan, “ABD yönetimi Türkiye ile İncirlik dışındaki askeri tesisler konusunda mı anlaştı?” sorusu üzerine ise “Bu konuda şu an paylaşabileceğimiz ek bir bilgi mevcut değil.” cevabını verdi.

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