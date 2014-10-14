Independent: İncirlik Üssü, ABD ile Türkiye arasında gerilime yol açtı

İngiliz basını, koalisyon ülkelerinin Irak Şam İslam Devleti IŞİD ile mücadelede İncirlik Üssü'nün kullanımı konusunda Türkiye ile ABD yetkililerinden gelen farklı açıklamaları değerlendirdi. Independent, İncirlik konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ABD ile Türkiye ararsındaki gerilimin çok yükseldiğini belirtiyor. Gazete ABD'nin anlaşmazlıkları bir kenara itmede zorlandığını belirtiyor.

BBC Türkçe'de yer alan basın İngiliz basınından özetleri şöyle:

Guardian, ABD'li yetlililerin Türkiye'nin üssün kullanımına izin verdiğini açıkladığını ancak Türk yetkililerden henüz bir karar olmadığı yönünde yanıt geldiğini belirtiyor.

Financial Times, Türkiye ve ABD'nin odağın Esad mı IŞİD mi olması gerektiği konusunda anlaşamadıklarını kaydediyor.

Independent İncirlik konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ABD ile Türkiye ararsındaki gerilimin çok yükseldiğini belirtiyor.

Gazete ABD'nin anlaşmazlıkları bir kenara itmede zorlandığını belirtiyor.

Times Türkiye'nin tavrının ABD'yi şaşırttığı kanısında.

Gazete Erdoğan'ın IŞİD'le mücadele eden Batılı güçlere karşı sert bir çıkış yaptığını kaydediyor.

Gazete Türkiye'nin tavrının anlaşmaya varıldığını düşünen Batılı güçler için küçük düşürücü bir gelişme olduğu yorumunu yapıyor.