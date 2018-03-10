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Deutsche Welle

Beyaz Saray'dan ABD-Kuzey Kore görüşmesine dair açıklama: Trump'ın ön şartı ne?

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin mayıs ayında bir araya gelmesi bekleniyor

10 Mart 2018 17:05

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşme planlarına ilişkin bir açıklama yapan Beyaz Saray, nükleersizleşme yönünde "somut adımlar atılmadığı ve somut önlemler alınmadığı" sürece buluşmanın gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim'in ülkesini nükleersizleştirme konusunda büyük sözler verdiğini vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin bunun gerçekleşeceğinden emin olduğunu belirterek "Başkan, ilerleme kaydedeceğimiz konusunda çok umutlu" dedi.

"ABD hiçbir taviz vermemiştir"

Kuzey Kore'den farklı olarak güçlü bir pozisyondan müzakere ettiklerini belirten Sanders, "Şuna açıklık getirmeme izin verin: ABD hiçbir taviz vermemiştir, Kuzey Kore ise bazı sözler vermiştir" şeklinde sözlerini sürdürdü. Bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Sanders, başlatılan nükleersizleşmenin bağlayıcı koşullarda kontrol edilmesi gerektiğini de kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong aracılığı ile Trump'ı görüşmeye davet etmiş ve Trump'ın da bu daveti kabul ettiği açıklanmıştı. Görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli olmadı, ancak tarihi zirvenin mayıs ayına kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, cuma günü Cibuti'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, yer ve zamana ilişkin çalışmaların birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtti. Tillerson, yeni iletişim kanalları açılması için bağlantı sayısının artırıldığını ifade etti.

dpa,rtr/HS,BÜ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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