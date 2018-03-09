Trump, Kuze Kore llideri Kim Yong-Un ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceği bildirildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği ve içinde ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşme beklentisinin de yer aldığı bir mektuptan bahseden Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için mayıs ayında Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore füze denemesi yapmayacak

Chung, "Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." değerlendirmesini yaptı.

Güney Koreli yetkili ayrıca, bu adımlarla iki ülke arasında barışçıl bir çözüm bulunması umutlarının daha da güçlendiğini vurguladı.

Beyaz Saray teyit etti

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Kim'in bir araya geleceğini doğruladı. Sanders, görüşme yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini kaydetti.

Açıklamada Sanders, "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. O zamana kadar (Kuzey Kore üzerindeki) tüm yaptırımlar ve maksimum baskı devam etmelidir." ifadesine yer verdi.

Olimpiyat diplomasisi

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke heyetlerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, iki günlük ziyarette dün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yemekte bir araya gelmiş, Kim'in "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini dile getirdiği kaydedilmişti.