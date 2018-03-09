T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Trump'ın Kim Jong-Un'la görüşeceği açıklandı, dolar hareketlendi

ABD ve Kuzey Kore liderleri, mayısta bir araya gelecek

09 Mart 2018 13:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Yong-Un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğinin duyurulmasının ardından dolar, yen karşısında değer kazandı. Yen ise tüm G-10 paraları karşısında zayıfladı. 

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Cuma gününün erken saatlerinde elde ettiği kazançların çoğunu silerek yüzde 0.04 yukarıda seyretti ve çoğu G-10 parası karşısında değer kazandı. Yen, dolar karşısında yüzde 0.39 ile en çok zayıflayan gelişmiş ülke parası oldu. 

Trump, çelik ve alüminyuma koymayı planladığı gümrük vergisi planındaki duruşunu yumuşattı. ABD Başkanı, Kanada ve Meksika'nın tarifelerden muaf olacağını duyurdu ve diğer ülkelere de kendi muafiyetlerini elde etmeleri üzere açık kapı bıraktı. Dolar/yen paritesi, yüzde 0.7 kadar yükseldi ve 106.94'e çıktı. 

ETİKETLER

abdkuzey koredonald trumpkim jong undolargörüşme

İlgili Haberler

Trump, Kuze Kore llideri Kim Yong-Un ile görüşecek

Trump'ın, Kuzey Kore liderinden gelen daveti kabul ettiği bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24