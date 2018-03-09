Trump'ın Kim Jong-Un'la görüşeceği açıklandı, dolar hareketlendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Yong-Un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğinin duyurulmasının ardından dolar, yen karşısında değer kazandı. Yen ise tüm G-10 paraları karşısında zayıfladı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Cuma gününün erken saatlerinde elde ettiği kazançların çoğunu silerek yüzde 0.04 yukarıda seyretti ve çoğu G-10 parası karşısında değer kazandı. Yen, dolar karşısında yüzde 0.39 ile en çok zayıflayan gelişmiş ülke parası oldu.

Trump, çelik ve alüminyuma koymayı planladığı gümrük vergisi planındaki duruşunu yumuşattı. ABD Başkanı, Kanada ve Meksika'nın tarifelerden muaf olacağını duyurdu ve diğer ülkelere de kendi muafiyetlerini elde etmeleri üzere açık kapı bıraktı. Dolar/yen paritesi, yüzde 0.7 kadar yükseldi ve 106.94'e çıktı.