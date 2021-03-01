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Dünya

Beyaz Saray: Veliaht Prens Selman'a gerekirse yaptırım uygularız

01 Mart 2021 21:45

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a gelecekte "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

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