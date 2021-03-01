Beyaz Saray: Veliaht Prens Selman'a gerekirse yaptırım uygularız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından başta Kaşıkçı cinayeti olmak üzere Suudi yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı. Ancak Kaşıkçı cinayetini onayladığı söylenen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a uygulanacak herhangi bir yaptırımdan bahsetmemişti.

Blinken'ın ardından bir açıklamada Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’den geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin gelecekte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.