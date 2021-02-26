ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Öldürülmesi talimatını Prens Selman verdi

ABD, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine ilişkin istihbarat raporunu yayımladı. Raporda Kaşıkçı'nın yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği açıklandı.

Washington Post'ta Selman'ın politikalarını eleştiren yazılar kaleme alan, ABD vatandaşı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DCI) bugün konuya ilişkin yayınlanan raporunda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak ve öldürmek için İstanbul, Türkiye'de bir operasyonu onayladığını değerlendiriyoruz" denildi.

Raporda ayrıca, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık" bilgisi verildi.

Riyad, Suudi Arabistan'ın fiili hükümdarı da olan Selman'ın cinayete dair müdahalesi olduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'de yer alan haberde ise, "çok gizli" dava dosyalarına ulaşıldığı ve Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiği öne sürülmüştü.

CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Salman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.