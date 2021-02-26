ABD'den, Suudi Arabistanlı 76 kişiye "Kaşıkçı" yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan yönetiminde, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere muhalif kişi ya da kişileri tehdit ettikleri gerekçesiyle 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 76 Suudi Arabistan vatandaşına yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı. Blinken, söz konusu kişilere ABD vizesi verilmesi konusunda kısıtlamalara gidileceğini ifade etti.

Blinken, söz konusu kişilerin direkt olarak ya da dolaylı yoldan öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere muhalif kişi ya da kişileri tehdit ettiklerini ifade etti.

Öte yandan Blinken, söz konusu yaptırımı, "Kaşıkçı Yasağı" olarak duyurdu. Blinken, yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı bir hükümet adına ülke toprakları dışındaki muhaliflere karşı ciddi eylemlere doğrudan dahil olduğuna inanılan bireylere yönelik vize kısıtlama politikası uygulanacaktır" dedi. (DHA)

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