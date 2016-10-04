Beyaz Saray Sözcüsü: Rusya herkesin sabrını tüketmişti

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ABD yönetiminin Rusya ile Suriye kapsamındaki ikili temasları durdurma kararını, "Birçok taahhüt vermesine rağmen bunları yerine getirmeyip güvenilirliğini zedeleyen Rusya, herkesin sabrını tüketmişti." sözleriyle değerlendirdi. Halep'te hastanelerin "sığınak delici bomba" ile vurulmaya devam ettiğini dile getiren Earnest, Esad rejimi ile birlikte Rusya ve İran'ı da suçlayarak, "Bu ahlaksızlık, vicdansızlık ve uluslararası toplumun hiddetini hak eden bir durumdur." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, günlük basın toplantısında ABD'nin Suriye kapsamında Rusya ile ikili temaslarını durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de gelinen noktanın üzücü olduğunu kaydeden Earnest, ateşkesin sürdürülememesi ve şiddetin yeniden artmasında Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak Moskova yönetimini taahhütlerine bağlı kalmamakla suçladı.

Earnest, Rusya ile Suriye kapsamındaki ikili temasları durdurma kararlarını, "Birçok taahhüt vermesine rağmen bunları yerine getirmeyip güvenilirliğini zedeleyen Rusya, herkesin sabrını tüketmişti." şeklinde değerlendirdi.

"Rusya'nın IŞİD'e karşı pek bir ilerleme kaydettiğini görmedik"

Moskova yönetiminin Suriye'de bulunma nedenini "aşırılıkçı gruplarla mücadele" olarak açıkladığını hatırlatan Earnest, "Suriye'ye askeri olarak müdahale ettiği dönemden bu yana Rusya'nın IŞİD'e karşı pek bir ilerleme kaydettiğini görmedik." ifadelerini kullandı.

Earnest, ABD'nin uluslararası bir koalisyon eşliğinde IŞİD'le mücadele etmeye çalışırken Rusya'nın İran ile birlikte Esad rejimine destek vermekten başka bir şey yapmadığını savundu.

Josh Earnest, ABD'nin bundan sonra Suriye için diplomatik bir çözüm aramayı bırakıp bırakmayacağı şeklindeki bir soru üzerine, "Obama yönetimi, Rusya'nın 'çatışmaların durdurulması' anlaşması kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmak gibi bir niyetinin olmadığı noktasına varmıştır." açıklamasını yaptı.

ABD'nin Suriye ile ilgili olarak "alternatif" planlar üzerinde çalışmaya devam ettiğini hatırlatan Earnest, şu aşamada henüz açıklanabilir bir gelişme olmadığını ifade etti.

"Bu, ahlaksızlık ve vicdansızlıktır"

Halep'te hastanelerin "sığınak delici bomba" ile vurulmaya devam ettiğini dile getiren Earnest, Esad rejimi ile birlikte Rusya ve İran'ı da suçlayarak, "Bu ahlaksızlık, vicdansızlık ve uluslararası toplumun hiddetini hak eden bir durumdur." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Elizabeth Trudeau da Başkan Barack Obamayönetiminin Rusya ile Suriye'de çatışmaların durdurulması anlaşması çerçevesindeki ikili temasları durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Rusya üst düzey yetkililerin hafta sonunda görüştüğünü belirten Trudeau, "Suriye konusunda temasların durdurulması, ikili ilişkileri tamamen durdurmak anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Trudeau, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un da bu hafta sonunda konuştuklarını da dile getirerek, "İlgili görevlilerimiz hafta sonunda Rus mevkidaşlarıyla görüştü. Bizim kanaatimize göre çok sağlıklı bir görüşme oldu.” ifadelerini kullandı.