Rusya, ABD'yle plütonyum anlaşmasını askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah yapımında kullanılabilecek düzeyde zenginleştirilmiş fazla plütonyumu imha etmek için ABD'yle yapılan anlaşmayı askıya aldı.

2000 yılında imzalanan anlaşmanın askıya alındığı kararda ABD, "Rusya'ya karşı giriştiği dostane olmayan hamlelerle stratejik istikrara tehdit oluşturmakla" suçlandı.

Rusya'nın da bu duruma karşı "acil güvenlik önlemleri" alması gerektiği belirtildi.

Anlaşmaya göre her iki taraf da, 34 ton zenginleştirilmiş plütonyumu reaktörlerde yakarak yok edeceklerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam 68 ton plütonyumun "yaklaşık 17 bin nükleer silah" yapmaya yeteceğini belirtmişti.

Taraflar 2010'da da anlaşmayı tekrar imzalamışlardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin Nisan ayında ABD'nin plütonyumu yok etme taahhüdünü yerine getirmediğini söylemişti.

Putin, Washington yönetiminin bunun yerine plütonyumun yeniden nükleer silahlarda kullanılmasını sağlayacak bir geri dönüşüm yöntemi kullandığını belirtmişti.

ABD ise iddiayı reddetmiş ve plütonyumu yok etmek için kullandıkları yöntemin anlaşmayı ihlal etmediğini vurgulamıştı.

Rusya'nın kararı, iki ülke arasındaki gerilimin Moskova'nın Suriye'de giriştiği hava bombardımanı nedeniyle artmasını izliyor.

Bazı çevreler, bombardımanı "savaş suçu" olarak niteliyor.

Rusya nükleer silah envanterini modernize etmeye de başlamıştı.