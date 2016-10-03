ABD, Rusya ile Suriye konusunda görüşmeleri askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye konusunda Rusya’yla sürdürülen ikili ilişkilerin resmi olarak durdurduğunu açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, “ABD, Rusya’yla ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi için kurulan ikili kanallardaki katılımını askıya alıyor” dedi.

ABD’nin Ortak Uygulama Merkezi’nin (JIC) kurulması çalışmalarında bulunan personeli geri çekmeye hazırlandığını ifade eden Kirby, Suriye üzerindeki hava operasyonları konusundaki iletişim kanalların açık kalacağını belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı John Kerry’nin 9 Eylül’de ilan ettikleri ateşkesin bozulmasıyla ilgili Rusya ve Suriye’yi suçlayan Kirby, “Ne yazık ki, Rusya verdiği sözleri yerine getiremedi ve Suriye yönetiminin Moskova’nın kabul ettiği anlaşmalara uyumunu sağlamakta isteksiz ya da başarısız oldular” diye konuştu.

Rusya'dan yanıt

Açıklamaya Rusya'dan da cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ABD'nin suçu Rusya'ya atmak istediğini ve ABD'nin de bazı sözlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Başarısız ateşkes

İki ülke, Suriye genelinde 12 Eylül'de ateşkesin başlaması konusunda anlaşmıştı.

Anlaşmaya göre ateşkes 7 gün boyunca başarılı olursa, ABD ve Rusya ortak harekat merkezi kurarak IŞİD ve El-Nusra cephesiyle birlikte mücadele edecekti.

Bir haftalık sürenin sona ermesine kısa bir süre kala Halep'in, Esad güçleri tarafından vurulmasıyla ateşkes başarısız olmuştu.

Rusya plütonyum anlaşmasını askıya almıştı

Bu sabah bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah yapımında kullanılabilecek düzeyde zenginleştirilmiş fazla plütonyumu imha etmek için ABD'yle 2000 yılında varılan anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklamada, Obama yönetiminin ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gerilmesi ve güvenin bozulması adına elinden gelen her şeyi yaptığı savunulmuştu.

Rusya: ABD, Suriye’deki taahhütlerini yerine getirmedi

Washington’ın Suriye konusunda Moskova’ya ikili ilişkileri askıya alma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki taahhütlerini yerine getirmekte başarısız olan ABD’nin kabahati Rusya’ya yıkmaya çalıştığını belirtti.

ABD’nin anlaşmaya varılan ateşkesle ilgili kilit gereklilikleri yerine getirmediğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın son günlerde anlaşmayı sürdürmek için adımlar attığını söyledi.