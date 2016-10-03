T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Rusya ile Suriye konusunda görüşmeleri askıya aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suriye'deki ateşkes ile ilgili olarak ABD'nin sözlerini yerine getirmediğini savundu

03 Ekim 2016 23:41

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye konusunda Rusya’yla sürdürülen ikili ilişkilerin resmi olarak durdurduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, “ABD, Rusya’yla ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi için kurulan ikili kanallardaki katılımını askıya alıyor” dedi.

ABD’nin Ortak Uygulama Merkezi’nin (JIC) kurulması çalışmalarında bulunan personeli geri çekmeye hazırlandığını ifade eden Kirby, Suriye üzerindeki hava operasyonları konusundaki iletişim kanalların açık kalacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı John Kerry’nin 9 Eylül’de ilan ettikleri ateşkesin bozulmasıyla ilgili Rusya ve Suriye’yi suçlayan Kirby, “Ne yazık ki, Rusya verdiği sözleri yerine getiremedi ve Suriye yönetiminin Moskova’nın kabul ettiği anlaşmalara uyumunu sağlamakta isteksiz ya da başarısız oldular” diye konuştu.

 

Rusya'dan yanıt

 

Açıklamaya Rusya'dan da cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ABD'nin suçu Rusya'ya atmak istediğini ve ABD'nin de bazı sözlerini yerine getirmediğini ifade etti.

 

Başarısız ateşkes

 

İki ülke, Suriye genelinde 12 Eylül'de ateşkesin başlaması konusunda anlaşmıştı. 

Anlaşmaya göre ateşkes 7 gün boyunca başarılı olursa, ABD ve Rusya ortak harekat merkezi kurarak IŞİD ve El-Nusra cephesiyle birlikte mücadele edecekti.

Bir haftalık sürenin sona ermesine kısa bir süre kala Halep'in, Esad güçleri tarafından vurulmasıyla ateşkes başarısız olmuştu.

 

Rusya plütonyum anlaşmasını askıya almıştı

 

Bu sabah bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah yapımında kullanılabilecek düzeyde zenginleştirilmiş fazla plütonyumu imha etmek için ABD'yle 2000 yılında varılan anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklamada, Obama yönetiminin ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gerilmesi ve güvenin bozulması adına elinden gelen her şeyi yaptığı savunulmuştu. 

Rusya: ABD, Suriye’deki taahhütlerini yerine getirmedi

Washington’ın Suriye konusunda Moskova’ya ikili ilişkileri askıya alma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki taahhütlerini yerine getirmekte başarısız olan ABD’nin kabahati Rusya’ya yıkmaya çalıştığını belirtti.

ABD’nin anlaşmaya varılan ateşkesle ilgili kilit gereklilikleri yerine getirmediğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın son günlerde anlaşmayı sürdürmek için adımlar attığını söyledi. 

 

ETİKETLER

putinobamarusyaabdsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24